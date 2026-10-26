Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας αλκοολούχου ποτού προχωρά η ΑΑΔΕ, καθώς εργαστηριακός έλεγχος του Γενικού Χημείου του Κράτους εντόπισε συγκέντρωση μεθανόλης που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν.

Πρόκειται για αλκοολούχο ποτό της κατηγορίας «απόσταγμα φράουλας», το οποίο χαρακτηρίστηκε μη κανονικό και μη ασφαλές, έπειτα από εργαστηριακή εξέταση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγραμματισμένων ελέγχων.

Ποιο είναι το αλκοολούχο ποτό που ανακαλείται

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η ανάκληση αφορά αποκλειστικά την παρακάτω παρτίδα:

Εμπορική ονομασία: STRAWBAR ORIGIN

Κατηγορία: Απόσταγμα φράουλας

Αλκοολικός τίτλος: 40% vol.

Συσκευασία: Φιάλη 50 cl (500 ml)

Αριθμός παρτίδας: 003

Παρασκευαστής: Αποσταγματοποιείο – Ποτοποιείο «ENTEKA» (Κοκκαλιάρης Ν. Ιωάννης, Νέα Νικόπολη Κοζάνης)

Εταιρεία διακίνησης: Life Science Lab College Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Η ΑΑΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφία του προϊόντος, προκειμένου να διευκολύνει τους καταναλωτές στην αναγνώρισή του.

Τι έδειξαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μακεδονίας, της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ.

Στη συνέχεια, το δείγμα εξετάστηκε εργαστηριακά από τη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η περιεκτικότητα του ποτού σε μεθανόλη υπερβαίνει το προβλεπόμενο ανώτατο όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία αποστάγματος.

Για τον λόγο αυτό, το δείγμα κρίθηκε μη κανονικό και μη ασφαλές, οδηγώντας στην απόφαση ανάκλησης της συγκεκριμένης παρτίδας.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Η ΑΑΔΕ καλεί όσους έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν να ελέγξουν την ένδειξη παρτίδας στη συσκευασία του και, εφόσον πρόκειται για την παρτίδα 003 του STRAWBAR ORIGIN, να μην το καταναλώσουν.

Η προειδοποίηση εκδίδεται για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς η μεθανόλη είναι τοξική ουσία και η έκθεση σε επικίνδυνες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Σε εξέλιξη η απόσυρση από την αγορά

Η εταιρεία που διακινεί το προϊόν έχει ήδη ξεκινήσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, την άμεση απόσυρση όλων των ποσοτήτων της συγκεκριμένης παρτίδας από την ελληνική αγορά.

Οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η ανάκληση αφορά την παρτίδα με αριθμό 003 και όχι το σύνολο των προϊόντων της συγκεκριμένης εμπορικής ονομασίας.