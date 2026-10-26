Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ριάντ και στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία του βασιλείου.

Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, Τούρκι αλ Μάλκι, επιβεβαίωσε τις αναχαιτίσεις με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Αναχαίτιση και καταστροφή τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή του Ριάντ και στη νότια περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

#Watch🇾🇪🇸🇦🔥 High-quality footage of targeting Saudi enemy officers, soldiers and vehicles with Rujoom kamikaze drones on the Najran, Jizan and Asir border fronts – October 26, 2026 https://t.co/d5usnUXU77 — محمد أحمد البخيتي🇾🇪🇱🇧🇵🇸🔥🔥🚀 (@RbyAlbkhyty) October 26, 2026

Η συμμαχία πολεμά εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, με την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση να συνεχίζει τις επιθέσεις της κατά της Σαουδικής Αραβίας.



Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αράβων Υπουργών Εσωτερικών καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι με πυραύλους και drones εναντίον αμάχων, πολιτικών υποδομών και ιερών τόπων στη Σαουδική Αραβία.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στην Τύνιδα, το Συμβούλιο καταδίκασε τις απόπειρες επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον των περιοχών της Μέκκας και της Μεδίνας. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από τη σαουδαραβική αεράμυνα.

Το Συμβούλιο επανέλαβε την αλληλεγγύη του προς τη Σαουδική Αραβία, ενώ η Μαυριτανία και το Πακιστάν καταδίκασαν επίσης τις επιθέσεις και εξέφρασαν τη στήριξή τους στην ασφάλεια και την κυριαρχία του βασιλείου.