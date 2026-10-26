Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε την προσωρινή αποχώρηση του Μιχάλη Μπεκίρη από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Θα βρει άλλον “εθελοντή” ο πρωθυπουργός για διευθυντή του γραφείου του;», αναφέρει η ανακοίνωση, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να σημειώνει πως «είναι η πρώτη ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε», και ότι «δεν απάντησε ποτέ, ούτε αν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του, ούτε αν έχει πτυχίο».

«Συμπεραίνουμε πως για να αποχωρεί, μάλλον δεν είχε τίποτα από τα δύο», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνει:

«Ένα ερώτημα μένει πλέον: Θα βρει άλλον ‘εθελοντή” ο πρωθυπουργός για διευθυντή του γραφείου του;».