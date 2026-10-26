Περισσότερα από 18 κιλά κοκαΐνης, εκτιμώμενης αξίας έως και 453.000 ευρώ, εντόπισαν και κατέσχεσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, έπειτα από επιχείρηση στον εμπορικό λιμένα Λαυρίου. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 43χρονος υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος είχε κρύψει, σύμφωνα με τις Αρχές, τα ναρκωτικά σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες αυτοκινήτου, μία από τις οποίες άνοιγε με μυστικό κουμπί.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με πιθανή μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Τον συντονισμό είχε η Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ συμμετείχαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Καθοριστική ήταν η συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Κ9, με το όνομα «BRAT».

Ο σκύλος εντόπισε τα ναρκωτικά – Η κρύπτη με το μυστικό κουμπί

Ο 43χρονος εντοπίστηκε μέσα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στον εμπορικό λιμένα Λαυρίου.

Κατά τον αρχικό έλεγχο, ο αστυνομικός σκύλος έδωσε θετική ένδειξη για την ύπαρξη ναρκωτικών ουσιών. Ακολούθως, ο οδηγός και το όχημα μεταφέρθηκαν στον κεντρικό λιμένα Πειραιά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί λεπτομερής έρευνα.

Εκεί, οι λιμενικοί εντόπισαν 127 πλαστικές συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους 18 κιλών και 113 γραμμαρίων.

Οι συσκευασίες ήταν επιμελώς κρυμμένες στους θόλους του χώρου αποσκευών, καθώς και σε ειδικά κατασκευασμένη κρύπτη κάτω από το πορτμπαγκάζ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μηχανισμός πρόσβασης στην κρύπτη, καθώς αυτή άνοιγε με κρυφό κουμπί που είχε τοποθετηθεί εκ των υστέρων στο αυτοκίνητο και δεν αποτελούσε μέρος του εργοστασιακού εξοπλισμού του.

Έως 452.827 ευρώ η αξία της κοκαΐνης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων Αρχών, η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης κυμαίνεται από 344.147 έως 452.827 ευρώ.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν οι 127 συσκευασίες ναρκωτικών, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Η κοκαΐνη πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τις προβλεπόμενες εργαστηριακές εξετάσεις.

Συνελήφθη 43χρονος Βρετανός

Ο 43χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών μέσω των ελληνικών λιμανιών.