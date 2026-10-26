Την επιθυμία του να δει τη Βρετανία να επιστρέφει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο βρίσκεται εν ζωή εξέφρασε ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν σχεδιάζει να επιδιώξει την ανατροπή του Brexit στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία.

Μιλώντας τη Δευτέρα στην εκπομπή «Good Morning Britain» του ITV, ο Μπέρναμ διαχώρισε την προσωπική του θέση από τις άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε κίνηση θα πρέπει να ακολουθεί τη βούληση των Βρετανών.

«Θα είμαι ειλικρινής: θα ήθελα να το δω να συμβαίνει όσο ζω, αλλά δεν πρόκειται να προχωρήσω μπροστά από την κοινωνία», δήλωσε, σύμφωνα με το Politico.

«Δεν πρόκειται να επιβάλω τις προσωπικές μου απόψεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτοί που αποφασίζουν είναι οι πολίτες, ο βρετανικός λαός», πρόσθεσε.

«Καταλήξαμε σε πιο σκληρό Brexit από αυτό που είχε προταθεί»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποσχέσεις της εκστρατείας υπέρ της αποχώρησης, πριν από το δημοψήφισμα του 2016, δεν εκπληρώθηκαν.

«Καταλήξαμε σε ένα πιο σκληρό Brexit από αυτό που είχε προταθεί κατά την εκστρατεία του δημοψηφίσματος», ανέφερε. «Αποδυνάμωσε την οικονομία μας. Αποδυνάμωσε επίσης τον έλεγχό μας στη μετανάστευση, και αυτό μπορεί να εκπλήσσει ορισμένους».

Παρά την κριτική του, απέκλεισε μια άμεση πρωτοβουλία επανένταξης: «Δεν προτείνω επιστροφή στην ΕΕ σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Αυτή τη στιγμή απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο».

Όπως εξήγησε, στόχος του είναι να γίνουν πρακτικά βήματα ώστε η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί καλύτερα από ό,τι σήμερα.

Ανοιχτή η συζήτηση για την ελεύθερη κυκλοφορία

Ο Μπέρναμ είχε ζητήσει στενότερους δεσμούς με την ΕΕ και στο συνέδριο των Εργατικών τον προηγούμενο μήνα, χωρίς να έχει παρουσιάσει ακόμη αναλυτικά το μοντέλο συνεργασίας που επιδιώκει.

Το προεκλογικό πρόγραμμα με το οποίο το κόμμα κέρδισε τις εκλογές του 2024, υπό τον Κιρ Στάρμερ, απέκλειε την επιστροφή στην ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση, καθώς και την αποδοχή της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων με την ΕΕ.

Ωστόσο, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία δεν θα πρέπει να αποκλείεται εκ των προτέρων από μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Τον επόμενο μήνα είναι προγραμματισμένη σύνοδος Βρετανίας-ΕΕ, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί σε τεχνικές προσαρμογές της υφιστάμενης σχέσης, χωρίς να ανοίξει τα ευρύτερα ζητήματα για το μέλλον των δεσμών των δύο πλευρών.