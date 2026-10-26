Χαμός έγινε λίγο πριν από την έναρξη της τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας του 2026, καθώς, όπως αναφέρουν στο εξωτερικό, το France Football ανέβασε στην επίσημη ιστοσελίδα του θεσμού τρία διαφορετικά κείμενα που ανακοίνωναν τον νικητή του βραβείου.

Τα τρία κείμενα παρουσίαζαν ως νικητές τους Χάρι Κέιν, Κιλιάν Εμπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ με το πρώτο κείμενο που ανέβηκε να ήταν αυτό του Άγγλου επιθετικού της Μπάγερν.

Κάθε δημοσίευμα ήταν αφιερωμένο σε έναν από τους τρεις αστέρες, αναφέροντας πως είχε κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα του 2026, παρότι η επίσημη ανακοίνωση του νικητή δεν είχε ακόμη πραγματοποιηθεί.

Τα τρία κείμενα κατέβηκαν στη συνέχεια από την ιστοσελίδα, γεγονός που δημιούργησε ακόμη περισσότερα ερωτήματα γύρω από το περιστατικό.

Μάλιστα το συγκεκριμένο γεγονός έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα social media πριν από τη μεγάλη βραδιά.