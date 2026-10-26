Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να βάλει τέλος στο μποϊκοτάζ της στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας και μέλη της θα δώσουν το «παρών» για πρώτη φορά μετά το 2023.

Όπως αναφέρουν στο εξωτερικό η «Βασίλισσα» θα έχει εκπροσώπους στην αποψινή τελετή, που θα λάβει χώρα στο Λονδίνο, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να είναι ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου.

Ο Γάλλος, μαζί με τον Κουκουρέγια και τον Ντιομαντέ, θα είναι παρόντες στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, όπως και ο πρεσβευτής του συλλόγου, Εμίλιο Μπουντραγκένιο.