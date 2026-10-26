Για ακόμη μία φορά, ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκρούστηκαν στη Βουλή και αυτή τη φορά αφορμή ήταν η ερώτηση για τη συμμετοχή του υπουργού Υγείας σε συνάντηση Ελλήνων πολιτικών και εκπροσώπων του Israel Allies Foundation στην Αθηναϊκή Λέσχη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αποκάλεσε «φασίστα ακροδεξιό» τον υπουργό και του είπε: «Σας αντιμετωπίζω ποινικά σε αυτήν την επίκαιρη ερώτηση. Έχετε υποπέσει σε αντιφάσεις».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με τη σειρά του, απάντησε:

«Με απειλήσατε ότι θα με κλείσετε φυλακή; Ποια νομίζετε ότι είστε; Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο; Ποιος σας κατέστρεψε τον χαρακτήρα και σας έκανε τέτοιο ψώνιο; Και πιστεύετε ότι η χειρότερη πρόεδρος της Βουλής, που όταν έπεσε από την προεδρία πανηγύριζαν οι υπάλληλοι που απαλλάχθηκαν από την τυραννική της παρουσία, με απείλησε;».

Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «διεθνή εγκληματία» τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας: «Θα φροντίσω να λογοδοτήσει ο φίλος σας, είναι διεθνής εγκληματίας. Και παραπέμπεται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και έχει κριθεί ότι το κράτος του Ισραήλ και η κυβέρνησή του διαπράττουν γενοκτονία».

Μάλιστα, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και για το βίντεο που ο Άδωνις Γεωργιάδης λέει το σύνθημα της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον επικρίνει και τον ίδιο να απαντά:

«Θα μου κάνετε έλεγχο τι είδους συνθήματα θα λέω; Οι ΔΑΠίτες με Α και ΟΥ έμπαιναν με θάρρος μέσα στα αμφιθέατρα και έδιωξαν Αριστερούς σαν εσάς. Είμαι περήφανος που με αυτά τα συνθήματα διαλύσαμε την Αριστερά».