Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 45 μεταναστών εξελίχθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης.



Το περιστατικό σημειώθηκε συγκεκριμένα 27 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Συντονισμένη από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία για την ασφαλή περισυλλογή των ανθρώπων που βρίσκονταν σε κίνδυνο στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η περισυλλογή τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.



Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ στην περιοχή επικρατούν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.