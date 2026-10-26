Ελεύθεροι με περιοριστικό όρο αφέθηκαν εννέα νεαροί, ηλικίας από 18 έως 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ακόμη και σε σχολικές μονάδες και χώρους άθλησης, καθώς και για εγκληματική οργάνωση. Οι εννέα απολογήθηκαν τη Δευτέρα ενώπιον της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας, μετά τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν σε Καρπενήσι, Λαμία και Λιβαδειά.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ειδικότερα οι εννέα νεαροί ηλικίας από 18 μέχρι 21 ετών, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών από κοινού και κατά μόνας και με την ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση της διακίνησης ακόμη και σε σχολικές μονάδες και χώρους άθλησης με ανάμειξη σε τρόφιμα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, αλλά και για εγκληματική οργάνωση.

Επιπλέον ένας 21χρονος κατηγορείται επίσης για παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών, ένας 19χρονος περί όπλων και ένας 18χρονος και για τα δύο αυτά πλημμελήματα.

Στους συλληφθέντες είναι ακόμη δύο άτομα μεταξύ αυτών ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που θα απολογηθεί την προσεχή Πέμπτη στις 12:00’ το μεσημέρι, έχοντας σε βάρος του και την κατηγορία της κλοπής. Επίσης διαχωρίστηκε η δικογραφία για το 11ο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης λόγω ανηλικότητας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των εννέα κατηγορουμένων που πέρασαν από το πρωί της Δευτέρας την πόρτα της Ανακρίτριας Ευρυτανίας, Δημήτριος Κρούπης, Αργυρώ Καραφέρη, Κωνσταντίνος Γαλανός και Κωνσταντίνος Πάζιος, όπως είπαν στο LamiaReport, βασικό ρόλο για τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα να αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι οι εντολείς τους, έπαιξε η μετεφηβική ηλικία αλλά και τα λευκά μητρώα των κατηγορουμένων, συμπληρώνοντας ότι «προτιμότερο στις περιπτώσεις αυτές είναι η πρόληψη παρά η καταστολή».

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Θυμίζουμε ότι οι συλλήψεις έγιναν σε συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Καρπενήσι, Λαμία και Λιβαδειά.

Κατασχέθηκαν:

78,98 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

27,80 γραμμάρια σπόρων κάνναβης, καθώς και 4 δίσκους σποράς

3 φορητές ζυγαριές ακριβείας και 4 τρίφτες

11 κάψουλες άγνωστης ουσίας και ναρκωτικό φαρμακευτικό δισκίο χωρίς ιατρική συνταγή

Ένα μαχαίρι και έναν αναδιπλούμενο σουγιά

29 κροτίδες

Το χρηματικό ποσό των 1.100 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και ψεύτικα χαρτονομίσματα (προοριζόμενα για κινηματογράφηση)

6 φορητούς υπολογιστές, 2 πλακέτες PC, 16 κινητά τηλέφωνα και 8 κάρτες SIM

Πλήθος νάιλον συσκευασιών και ιδιόχειρες σημειώσεις δοσοληψιών

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, 2 ποδήλατα και 1 ηλεκτρικό σκούτερ

Επιπλέον στη δικογραφία περιλαμβάνονται 34 άτομα που παρουσιάζονται ως «πελάτες» που προμηθεύονταν ναρκωτικά από το συγκεκριμένο δίκτυο. Οι περισσότεροι νεαροί κάποιοι εκ των οποίων ανήλικοι.