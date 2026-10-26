Μήπως οι άνθρωποι που φτάνουν τα 100 χρόνια κρύβουν το μυστικό της μακροζωίας ή μήπως ορισμένες από τις πιο γνωστές θεωρίες βασίζονται σε λανθασμένα στοιχεία; Ο επιστήμονας Σολ Τζάστιν Νιούμαν αμφισβητεί την αξιοπιστία των ηλικιακών αρχείων και εξετάζει κατά πόσο οι συνήθειες που προτείνονται για μεγαλύτερη ζωή στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα.

Στο βιβλίο του «Morbid: Debunking Modern Longevity Science», ο Νιούμαν αναλύει περιπτώσεις υπεραιωνόβιων που εμφανίζονταν στα επίσημα μητρώα, ενώ είχαν πεθάνει εδώ και δεκαετίες, καθώς και τις δημοφιλείς συμβουλές για τις λεγόμενες «Μπλε Ζώνες», περιοχές όπου οι άνθρωποι φέρονται να ζουν συχνά πάνω από τα 100 χρόνια.

Ο άνδρας που θεωρούνταν ο γηραιότερος στο Τόκιο

Το 2010, κοινωνικοί λειτουργοί στο Τόκιο επιχείρησαν να επισκεφθούν τον Σόγκα Κάτο για να τον συγχαρούν για τα 111α γενέθλιά του. Η οικογένειά του, όμως, απέφευγε τις επισκέψεις, λέγοντας ότι δεν ήθελε να δεχτεί κόσμο ή ότι είχε ταξιδέψει, όπως αναφέρει η nypost.

Όταν η αστυνομία μπήκε τελικά στο σπίτι, βρήκε τη μουμιοποιημένη σορό του στο κρεβάτι, ντυμένη με πιτζάμες. Εκτιμήθηκε ότι είχε πεθάνει τουλάχιστον 30 χρόνια νωρίτερα. Η οικογένεια υποστήριζε ότι είχε απομονωθεί για να γίνει ένας «ζωντανός Βούδας». Στο μεταξύ, η σύνταξή του εξακολουθούσε να καταβάλλεται και κάποιος απέσυρε 2,7 εκατομμύρια γεν, περίπου 31.000 δολάρια τότε.

Living past 100: This is the real secret – and what scientists have gotten wrong https://t.co/LRZHr7w3i7 https://t.co/JvQl2RJquP — New York Post (@nypost) October 24, 2026

Η υπόθεση οδήγησε σε ελέγχους σε ολόκληρη την Ιαπωνία. Σύμφωνα με τον Νιούμαν, 234.354 άνθρωποι που εμφανίζονταν στα οικογενειακά μητρώα δεν μπορούσαν να εντοπιστούν, αν και άλλοι ερευνητές αμφισβήτησαν την ερμηνεία του και υποστήριξαν ότι οι πραγματικά αγνοούμενοι ήταν μόλις 600.

Ο συγγραφέας αναφέρει επίσης ότι στην Ελλάδα, μετά την απογραφή του 2011 και εν μέσω ερευνών για απάτες με συντάξεις, τουλάχιστον το 72% των υπεραιωνόβιων εξαφανίστηκε από τις καταγραφές.

Τι ισχύει για τις «Μπλε Ζώνες»;

Οι οδηγοί μακροζωίας προτείνουν συνήθειες από περιοχές όπου οι κάτοικοι φέρονται να ζουν περισσότερο. Ο Νιούμαν, ωστόσο, υποστηρίζει ότι, αν οι ηλικίες δεν είναι σωστές, δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι ο τρόπος ζωής αυτών των ανθρώπων ευθύνεται για τη μακροζωία τους.

Ως παράδειγμα αναφέρει την Οκινάουα της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται, οι κάτοικοί της καταναλώνουν περισσότερο Kentucky Fried Chicken από οποιονδήποτε άλλο πληθυσμό στη χώρα, ενώ η διατροφή τους δεν συμβαδίζει πλήρως με τις συστάσεις για αυξημένη κατανάλωση λαχανικών. Επιπλέον, η Σιγκαπούρη έχει χαρακτηριστεί «Μπλε Ζώνη», παρότι οι κάτοικοί της έχουν, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, αγχωτική καθημερινότητα και διατροφή πλούσια σε ζάχαρη και αλάτι.

Οι υποσχέσεις των αντιγηραντικών θεραπειών

Ο Νιούμαν εξετάζει και τη ρεσβερατρόλη, ουσία που βρίσκεται στο κόκκινο κρασί και έχει μελετηθεί για πιθανή σχέση με τη μακροζωία. Το 2008, η GlaxoSmithKline εξαγόρασε αντί περίπου 720 εκατομμυρίων δολαρίων τη Sirtris, εταιρεία που ασχολούνταν με σχετική έρευνα. Ωστόσο, το 2013 έκλεισε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Κέιμπριτζ και ενσωμάτωσε την έρευνά της, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία για τα οφέλη της ουσίας στους ανθρώπους παρέμεναν ανεπαρκή.

Παράλληλα, ο Νιούμαν αναφέρεται σε πείραμα του 1961 με σολομούς κοκάνι. Η αφαίρεση των γονάδων τους εμπόδισε τον συνήθη θάνατο μετά την αναπαραγωγή και επέτρεψε σε ορισμένα ψάρια να ζήσουν περισσότερο από το διπλάσιο της συνηθισμένης διάρκειας ζωής τους. Όπως σημειώνει, όμως, μια τέτοια παρέμβαση δεν αποτελεί αντίστοιχη λύση για τους ανθρώπους.

Το βασικό ερώτημα που θέτει είναι αν οι θεωρίες για τη μακροζωία βασίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα. Από τα ηλικιακά μητρώα έως τις υποσχέσεις των αντιγηραντικών θεραπειών, υποστηρίζει ότι χρειάζεται προσεκτικότερος έλεγχος πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το πώς μπορούμε πραγματικά να ζήσουμε περισσότερο.