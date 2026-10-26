Την έντονη αντίδραση των συνηγόρων υπεράσπισης προκάλεσαν οι αποφάσεις μετά τις απολογίες της Βάσως Τσαρούχα, του Τάσου Πηλοΐδη και του Ηλία Κορομηλά στην υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο μπάσκετ. Ο Ηλίας Κορομηλάς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ στη Βάσω Τσαρούχα και στον Τάσο Πηλοΐδη επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, καθώς και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Και οι τρεις αρνήθηκαν κατηγορηματικά τις πράξεις που τους αποδίδονται. Οι δικηγόροι τους αμφισβήτησαν την επάρκεια των στοιχείων, με τον συνήγορο της Τσαρούχα να υποστηρίζει ότι κατηγορείται για αγώνες στους οποίους δεν διαιτήτευσε και τον Απόστολο Λύτρα να χαρακτηρίζει άδικη την προφυλάκιση του Κορομηλά.

Πεπόνης για Τσαρούχα: «Στο σπίτι της βρέθηκαν μηδέν ευρώ»

Ο Άγγελος Πεπόνης, συνήγορος της Βάσως Τσαρούχα, δήλωσε ότι η αποφυγή της προσωρινής κράτησης αποτελεί θετική εξέλιξη για την εντολέα του, χαρακτήρισε ωστόσο αυστηρή τη μεταχείρισή της.

«Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι αποφεύχθηκε η προσωρινή κράτηση, εν όψει του “γδούπου” που έχει κάνει αυτή η υπόθεση, αν και παραμένει μια αυστηρή μεταχείριση», ανέφερε. Περιγράφοντας τους όρους που της επιβλήθηκαν, έκανε λόγο για κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση και απαγόρευση ενασχόλησης «εν γένει με τον αθλητισμό».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει στοιχείο σε βάρος της διαιτήτριας, επιμένοντας ιδιαίτερα στο ζήτημα των χρημάτων.

«Στο σπίτι της βρέθηκαν μηδέν ευρώ, παρά τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας περί εντοπισμού χρημάτων σε όλους τους συλληφθέντες», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι βρέθηκαν συλλεκτικές φανέλες πολλών ομάδων, αλλά, όπως κατήγγειλε, κατασχέθηκαν επιλεκτικά μόνο φανέλες συγκεκριμένης ομάδας.

Απαντώντας σε αναφορές για δώρα και ξενοδοχεία, ο κ. Πεπόνης είπε ότι η Τσαρούχα «δεν έχει πάρει ούτε μισό ευρώ». Παράλληλα, αμφισβήτησε τη σύνδεσή της με τους αγώνες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

«Σε 125 σελίδες γραπτών μηνυμάτων αναφέρεται περιφερειακά μόνο σε ένα, ενώ φέρεται να κατηγορείται για τέσσερις αγώνες στους οποίους με μια απλή αναζήτηση διαπιστώνει κανείς ότι δεν σφύριξε καν», υποστήριξε.

Ο συνήγορός της κατήγγειλε επίσης ότι, την ώρα της απολογίας της, προστατευόμενος μάρτυρας εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και την κατήγγειλε. «Αυτά δείχνουν τον πόλεμο που δέχεται. Θα στραφεί νομικά εναντίον όλων όσοι την ενέπλεξαν», τόνισε.

Γαλάνης για Πηλοΐδη: Κατατέθηκε μήνυση κατά μάρτυρα

Ο συνήγορος του Τάσου Πηλοΐδη, Νίκος Γαλάνης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα επαχθές το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα.

«Θεωρώ ότι η απόφαση αυτή δεν είναι σωστή, καθώς επιβάλλει ένα ιδιαίτερα επαχθές μέτρο για έναν άνθρωπο που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα και δηλώνει πανηγυρικά την αθωότητά του», ανέφερε.

Ο κ. Γαλάνης άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκε η δικογραφία. «Τα στοιχεία της δικογραφίας είναι ελλιπέστατα. Πρόκειται για μια πολύ πρόχειρη και βεβιασμένη δουλειά από πλευράς αθλητικής εισαγγελίας, η οποία δεν εισέφερε νέα δεδομένα», υποστήριξε.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι κατατέθηκε μήνυση για ψευδή κατάθεση κατά του μάρτυρα που, όπως είπε, είναι ο μοναδικός που αναφέρεται στον Πηλοΐδη.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας έχει ομολογήσει αδικήματα και βρίσκεται υπό καθεστώς προσωρινής ασυλίας. Προανήγγειλε προσφυγή στο δικαστικό συμβούλιο κατά της εισαγγελικής διάταξης που, σύμφωνα με τον ίδιο, του παρέχει αυτή την προστασία.

Λύτρας για Κορομηλά: «Τα χρήματα ήταν από την Ευρωλίγκα»

Για «άδικη προσωρινή κράτηση» έκανε λόγο ο Απόστολος Λύτρας, συνήγορος του Ηλία Κορομηλά, ανακοινώνοντας ότι θα προσφύγει κατά του εντάλματος.

«Δεν το έχω ξανασυναντήσει με δύο καταθέσεις μαρτυρικές να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μία πραγματικά δικογραφία χωρίς στοιχεία», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι μαρτυρικές καταθέσεις έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τέσσερις προσωρινές κρατήσεις.

Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκαν τα 102.000 ευρώ που, σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν στην κατοχή του Κορομηλά. Ο κ. Λύτρας υποστήριξε ότι ο εντολέας του εξήγησε την προέλευσή τους, αποδίδοντάς τα σε αμοιβές για υπηρεσίες του στο μπάσκετ.

«Νομίζω ότι δικαιολόγησε τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Παρά ταύτα ο ανακριτής δεν πείστηκε για την προέλευση αυτών των χρημάτων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Κορομηλάς κατέθεσε πως τα είχε λάβει από την Ευρωλίγκα.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι δεν συντρέχουν λόγοι που να δικαιολογούν την προσωρινή κράτηση του εντολέα του, επισημαίνοντας ότι δεν είναι ύποπτος φυγής.

«Νομίζω ότι μου κάνει πιο πολύ για παιχνίδια. Δεν ξέρω ποιων παραγόντων, ποιων οικονομικών παραγόντων, ποιων πολιτικών παραγόντων», είπε, συνδέοντας την αυστηρότητα των αποφάσεων με τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση.

Ερωτηθείς εάν η υπεράσπιση θα κινηθεί νομικά κατά των δύο μαρτύρων, απάντησε καταφατικά. «Θα κινηθούμε νομικά εναντίον τους. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η ζημιά που ένας άνθρωπος παθαίνει από την προσωρινή κράτηση είναι ανεπανόρθωτη», κατέληξε.