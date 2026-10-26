Ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα, τα περισσότερα σε βαθμό κακουργήματος, ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για την υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ των φούρνων Χωριάτικο.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε κατά περίπτωση δίωξη για:

Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ.

Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ.

Συνέργεια στη φοροδιαφυγή.

Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημ.).

Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ.

Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Ληστεία από κοινού.

Απάτη από κοινού (πλημ.).

Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση.

Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές λόγω πλήθους κατηγορουμένων οι οποίοι θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.