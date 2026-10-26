Ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα, τα περισσότερα σε βαθμό κακουργήματος, ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για την υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ των φούρνων Χωριάτικο.
Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε κατά περίπτωση δίωξη για:
- Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ.
- Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ.
- Συνέργεια στη φοροδιαφυγή.
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημ.).
- Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ.
- Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
- Ληστεία από κοινού.
- Απάτη από κοινού (πλημ.).
- Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση.
- Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές λόγω πλήθους κατηγορουμένων οι οποίοι θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.