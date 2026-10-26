Ο Μάθιου Πέρι παραμένει ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της τηλεοπτικής κωμωδίας, χάρη στον αξέχαστο Τσάντλερ Μπινγκ, τον ήρωα των «Friends» που έκανε εκατομμύρια θεατές να γελάσουν με το καυστικό χιούμορ και τις αμήχανες ατάκες του.

Τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, το Netflix επιστρέφει στην ιστορία του με το «The One About Matthew Perry», μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων που επιχειρεί να φωτίσει τις διαφορετικές πλευρές του ηθοποιού, πέρα από τον χαρακτήρα που τον καθιέρωσε.

Η παραγωγή εστιάζει τόσο στην επαγγελματική πορεία του Πέρι όσο και στις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε επί σειρά ετών, με κεντρικό άξονα τις μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

Ανάμεσά τους βρίσκεται η αδελφή του, Μία Πέρι Μπόουικ, η οποία μιλά για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα για τον αδελφό της, αλλά και στενοί φίλοι και συνεργάτες του.

Ανέκδοτες εικόνες και προσωπικές μαρτυρίες

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει φωτογραφίες και βίντεο από το προσωπικό αρχείο της οικογένειας Πέρι, προσφέροντας μια πιο ιδιωτική ματιά στη ζωή του ηθοποιού. Μέσα από τις αφηγήσεις των ανθρώπων του περιβάλλοντός του, η σειρά παρακολουθεί τη διαδρομή του από τα πρώτα βήματα στο Χόλιγουντ μέχρι την παγκόσμια αναγνώριση, χωρίς να παρακάμπτει τη μακρόχρονη μάχη του με τον εθισμό και τις προσπάθειές του να ανακάμψει.

Σκηνοθέτιδα είναι η βραβευμένη με Emmy Μέρι Ρόμπερτσον, η οποία επιδιώκει να παρουσιάσει τον Πέρι ως έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο και όχι αποκλειστικά μέσα από την τηλεοπτική του περσόνα ή τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Η ίδια η αδελφή του έχει εκφράσει την ελπίδα ότι η σειρά θα βοηθήσει το κοινό να γνωρίσει καλύτερα τον άνθρωπο πίσω από τον Τσάντλερ, αναδεικνύοντας τόσο την ευαισθησία του όσο και τη γενναιοδωρία του.

Η κληρονομιά ενός αγαπημένου ηθοποιού

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Οι συμπρωταγωνιστές του στα «Friends» και το κοινό τον αποχαιρέτησαν, τιμώντας έναν ηθοποιό που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην τηλεόραση μέσα από μία από τις πιο αγαπημένες και επιδραστικές κωμικές σειρές όλων των εποχών.

Παράλληλα, ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες του με τον εθισμό, συμβάλλοντας στη δημόσια συζήτηση γύρω από την εξάρτηση και την ανάρρωση.

Με το «The One About Matthew Perry», το Netflix επιχειρεί να προσεγγίσει ξανά μια γνώριμη, αλλά σύνθετη ιστορία, δίνοντας τον λόγο στους ανθρώπους που έζησαν κοντά στον ηθοποιό. Για όσους εξακολουθούν να θυμούνται τον Τσάντλερ ως έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χαρακτήρες των «Friends», η σειρά αποτελεί μια ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερα για τον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από το χιούμορ και τη δημόσια εικόνα του.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου 2026.

*Εξωτερική φωτογραφία @Netflix