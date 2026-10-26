Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας 2026 για τον καλύτερο παίκτη της σεζόν ξεκίνησε σε εκδήλωση που πραγματοποιείται στο «London Palladium Theatre» στο Λονδίνο.

Η τελετή έναρξης τόσο των ανδρών, όσο και των γυναικών παραμένει ένα απόλυτο μυστήριο, καθώς η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται, πλέον, στην αγωνιστική σεζόν και όχι στο ημερολογιακό έτος, γεγονός που έχει αλλάξει σημαντικά τη σειρά κατάταξης.

Νωρίτερα, έγιναν γνωστά τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα και θα διεκδικήσουν το βραβείο στους άνδρες, αλλά επίσης έγινε γνωστή και η κατάταξη των παικτών εκτός δεκάδας με αρκετά μεγάλα ονόματα να ξεχωρίζουν από την 11η μέχρι την 30η θέση.

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές που έμειναν εκτός δεκάδας ανά θέση κατάταξης:

11. Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία)

12. Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία)

13. Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο)

14. Βιτίνια (Πορτογαλία)

15. Ντέκλαν Ράις (Αγγλία)

16. Φεράν Τόρες (Ισπανία)

17. Βινίσιους Τζούνιορ (Βραζιλία)

18. Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία)

19. Ζοάο Νέβες (Πορτογαλία)

20. Γουίλιαν Πάτσο (Ισημερινός)

21. Γκάμπριελ (Βραζιλία)

22. Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή)

23. Νούνο Μέντες (Πορτογαλία)

24. Λουίς Ντίας (Κολομβία)

25. Μαρκίνιος (Βραζιλία)

26. Νταγιό Ουπαμεκανό (Γαλλία)

27. Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία)

28. Χουλιάν Κινιόνες (Μεξικό)

29. Γουίλιαμ Σαλιμπά (Γαλλία)

30. Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη)