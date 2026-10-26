Με αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος ισχυρίζεται πως του επιδόθηκαν σήμερα δύο καταγγελίες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Καθαρά ενημερωτικά με όλα αυτά που γίνονται στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες μέρες: προφυλακίσεις, στημένα, χειραγώγηση αγώνων, τα πάντα όλα. Μου επιδόθηκαν σήμερα δύο καταγγελίες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και από τους ιδιοκτήτες της επειδή είχα ανεβάσει ένα story χθες, προχθές, πότε ήταν, με το σύνθημα της Τσαρούχα που τραγουδούσε η Θύρα 13 και μέσα στο πλάνο λέει κάτι για τον Πειραιά και τον Μπαρτζώκα.

Λες και με απασχολεί ο Μπαρτζώκας. Για αυτό το ανέβασα. Προφανώς το ανέβασα για την Τσαρούχα και το σύνθημα, γ@μ# τα συνθήματα είναι το κομμάτι που αφορά την Τσαρούχα. Και μου κάνανε για δυσφήμιση του μπάσκετ, γιατί στο τέλος του συνθήματος αναφέρεται ο Μπαρτζώκας.

Υπάρχουν λόγια; Όλοι αυτοί που υπερασπιζόσασταν τόσες φορές στα δικαστήρια δεν δυσφημήσανε το μπάσκετ; Δεν δυσφημήσανε τα τρόπαια και τους τίτλους που πήρατε μέσα στο γήπεδο; Ανεπίδεκτοι μαθήσεως».