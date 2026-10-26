Ένα τεράστιο πέτρινο μοναστήρι στην αγροτική Πενσιλβάνια των ΗΠΑ κατασκευάζουν σχεδόν εξ ολοκλήρου με τα χέρια τους μια ομάδα μοναχών, με στόχο το έργο να αντέξει για 1.000 χρόνια. Το μοναστήρι Καρμέλ του Ιησού, της Μαρίας και του Ιωσήφ αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2041, με το συνολικό κόστος να υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Το έργο βρίσκεται στο Φέρφιλντ της Πενσιλβάνια, σε έκταση περίπου 48 στρεμμάτων και αποτελεί το όραμα της 41χρονης μητέρας Τερέζας της Ευσπλαχνικής Αγάπης, κόρης πυροσβέστη από το Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Είχαμε ένα όραμα, ένα όνειρο, μια εσωτερική διαίσθηση ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Χτίζουμε ένα αυθεντικό κτίριο», δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της, την οποία παραχώρησε πίσω από ένα σιδερένιο διαχωριστικό στον ξενώνα του μοναστηριού. Οι μοναχές τοποθετούν οι ίδιες τα τούβλα και χτίζουν τα θεμέλια, παράλληλα με τις καθημερινές θρησκευτικές υποχρεώσεις τους, τη φροντίδα των ζώων και την εργασία στον κήπο. Για τις πιο απαιτητικές εργασίες συνεργάζονται με τον αρχιτέκτονα Ρικάρντο Βιτσεντσίνο, με έδρα τη Νέα Υόρκη, και τον τοπικό εργολάβο Τζο Μποναφάιτ, ο οποίος έχει αναλάβει και τη συγκέντρωση χρημάτων.

Ο Μποναφάιτ περιέγραψε τις μοναχές ως εξαιρετικά συνεπείς και πρόθυμες να ακολουθούν οδηγίες. «Είναι πολύ καλές μαθήτριες, έχουν καλή εργασιακή ηθική. Φτάνουν στην ώρα τους και ακολουθούν πολύ καλά τις οδηγίες», ανέφερε, προσθέτοντας με χιούμορ ότι θα μπορούσε να κατασκευάσει οτιδήποτε με ένα συνεργείο που θα είχε δώσει όρκο υπακοής και θα εργαζόταν για έναν ανώτερο σκοπό αντί να ενδιαφέρεται μόνο για την επόμενη αύξηση μισθού.

Χωρίς μηχανήματα, ηλεκτρικό ρεύμα και κλιματισμό

Οι μοναχές θα ζουν μέσα σε ένα εργοτάξιο για τις επόμενες δεκαετίες, καθώς το συγκρότημα θα κατασκευάζεται σταδιακά. Αυτό, ωστόσο, δεν φαίνεται να τις αποθαρρύνει. Η μητέρα Τερέζα περιέγραψε με χιούμορ τις προσπάθειες να φτάσουν στην πρωινή λειτουργία, αποφεύγοντας τα βαριά μηχανήματα του εργοταξίου.

Rural Pennsylvania nuns are building massive stone monastery by hand: ‘We had a vision’ https://t.co/VGZfXyKjKW https://t.co/WwHa34448p — New York Post (@nypost) October 25, 2026

Η κατασκευή δεν διαθέτει ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, κλιματισμό ή τρεχούμενο νερό. Με εντολή της μητέρας Τερέζας, δεν επιτρέπεται η χρήση μηχανικά κατασκευασμένων υλικών στο κτίριο. Ακόμη και τα καρφιά πρέπει να είναι σφυρηλατημένα στο χέρι, γι’ αυτό η ομάδα εντόπισε έναν τεχνίτη στο Κεντάκι που κατασκευάζει καρφιά με αυτόν τον τρόπο. Τα υλικά περιλαμβάνουν πέτρα από την περιοχή, τοπική ξυλεία, ασβεστοκονίαμα, σχιστόλιθο για τη στέγη, χάλκινες υδρορροές και χειροποίητα τούβλα από τη Βόρεια Καρολίνα.

Η απαίτηση της μητέρας Τερέζας για αυθεντικότητα έχει αναγκάσει τους αρχιτέκτονες να ανατρέξουν σε παλαιότερες τεχνικές και να μελετήσουν ξανά αρχές που χρησιμοποιούνταν πολύ πριν από την εμφάνιση των σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

«Για να κάνουμε κάτι τέτοιο από το μηδέν, χρειάστηκε πραγματικά να ξεσκονίσουμε τα παλιά μας βιβλία», ανέφερε ο Βιτσεντσίνο. Όπως εξήγησε, η ομάδα αξιοποιεί παλαιότερες γνώσεις θερμοδυναμικής, καθώς και παραδοσιακές τεχνικές θέρμανσης δαπέδου που χρησιμοποιούνταν εδώ και χιλιετίες από πολιτισμούς όπως οι Ρωμαίοι, οι Ισπανοί και οι Κορεάτες.

Στο συγκρότημα προβλέπεται επίσης μια υπόγεια αποθήκη πάγου βάθους περίπου 6,7 μέτρων. Εκεί θα φυλάσσονται κομμάτια πάγου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, τοποθετημένα ανάμεσα σε στρώσεις πριονιδιού, και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στο κεντρικό κτίριο με πόνι και κάρο.

Για την πρόσβαση στην αποθήκη χρειάστηκε να κατασκευαστεί μια ειδική μεταλλική σκάλα. Η μητέρα Τερέζα αρχικά αντιτάχθηκε στη χρήση της, καθώς το ατσάλι είχε παραχθεί με μηχανικό τρόπο. Τελικά, όμως, συμφώνησε. «Έχω δώσει μεγαλύτερες μάχες», σχολίασε γελώντας ο Μποναφάιτ.

Μια παράδοση αιώνων και οι διαφωνίες με το Βατικανό

Η κοινότητα ακολουθεί την παράδοση της Αγίας Τερέζας της Άβιλα, η οποία τον 16ο αιώνα προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις στο ισπανικό μοναστικό τάγμα των Καρμηλιτών. Η πρώτη μονή αυτής της μεταρρυθμιστικής παράδοσης ιδρύθηκε το 1604 στην περιοχή της σημερινής Πουέμπλα στο Μεξικό.

Τον 19ο αιώνα, νόμοι μεταρρύθμισης στο Μεξικό απείλησαν να εξαφανίσουν το τάγμα από τη χώρα. Αργότερα, η Μεξικανική Επανάσταση του 1910 και ο Πόλεμος των Κριστέρος το 1926 οδήγησαν σε νέες εκδιώξεις μοναχών. Ορισμένες κατέφυγαν τότε στο Βαλπαραΐζο της Νεμπράσκα.

Η προσήλωσή τους σε αυτόν τον τρόπο ζωής έχει προκαλέσει διαφωνίες με το Βατικανό, ιδιαίτερα μετά την έκδοση της οδηγίας «Cor Orans» το 2018. Το συγκεκριμένο έγγραφο ρυθμίζει τη λειτουργία των περίκλειστων μοναστηριών, περιορίζει την αυτονομία τους και απαιτεί τη συμμετοχή τους σε ομοσπονδίες.

Η μητέρα Τερέζα έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή της σε αυτές τις παρεμβάσεις, θεωρώντας ότι απειλούν την παραδοσιακή λατρεία και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε κοινότητας. Το 2021, οι μοναχές αποχώρησαν από το μοναστήρι των Καρμηλιτών στη Φιλαδέλφεια, έπειτα από διαφωνίες που οδήγησαν στην απομάκρυνση του πνευματικού τους καθοδηγητή και σε πιέσεις για συμμόρφωση.

The Discalced Carmelite sisters in Fairfield, Pennsylvania are building a stone monastery using traditional stonemasonry and timber framing. No glue, no electricity, and hand-forged nails from a maker in Kentucky. https://t.co/4ApXYfNmoO — sacredchad (@sacredchad_ig) October 26, 2026

Έξι κτίρια έχουν ήδη ολοκληρωθεί

Ο σχεδιασμός του μοναστηριού αντλεί έμπνευση από την ιστορική ισπανική πόλη Άβιλα, αλλά και από τις πέτρινες αγροικίες του 18ου αιώνα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πενσιλβάνια.

«Αναρωτηθήκαμε τι θα έκανε η Αγία Τερέζα της Άβιλα αν βρισκόταν στην Πενσιλβάνια. Κοιτάξαμε τις πέτρινες αγροικίες του 18ου αιώνα που υπάρχουν γύρω μας», εξήγησε ο Βιτσεντσίνο. Όπως τόνισε, στόχος δεν είναι η νοσταλγική αναπαράσταση του παρελθόντος, αλλά η εφαρμογή δοκιμασμένων πρακτικών.

Μετά από αρκετά χρόνια προετοιμασίας του χώρου, οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν ουσιαστικά το 2018. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί έξι κτίρια, περίπου το ένα τρίτο του τελικού συγκροτήματος. Η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από μικρές δωρεές, πολλές από τις οποίες εξασφαλίζονται μέσω προσωπικών επαφών και συστάσεων.

Το ποσό που απομένει για την ολοκλήρωση του έργου ανέρχεται σε περίπου 94 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τον Μποναφάιτ, ακόμη και αν συγκεντρωνόταν όλο το ποσό αύριο, θα χρειάζονταν άλλα 10 έως 12 χρόνια εργασιών για να ολοκληρωθεί το μοναστήρι. «Η συγκέντρωση χρημάτων εξαρτάται και από τον Θεό. Η δική μου δουλειά είναι να σχεδιάζω σαν να πρόκειται να ζήσω για πάντα και να ζω σαν να πρόκειται να πεθάνω αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, στον χώρο ζουν περίπου 14 γυναίκες, μεταξύ των οποίων εξωτερικές συνεργάτιδες, υποψήφιες μοναχές και αδελφές. Όταν ολοκληρωθεί το συγκρότημα, αναμένεται να φιλοξενεί περίπου 50 γυναίκες.