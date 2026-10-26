Στιγμιότυπα από την περίοδο των θεραπειών της στο νοσοκομείο έδωσε στη δημοσιότητα η αδερφή του Γιώργου Μανίκα, Λίλια Μανίκα, στέλνοντας μήνυμα για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Με αφορμή τον Οκτώβριο, τον μήνα ευαισθητοποίησης για τη νόσο, η αδελφή του Γιώργου Μανίκα αναφέρθηκε στις προσωπικές δοκιμασίες που πέρασε, υπογραμμίζοντας τη σημασία των τακτικών εξετάσεων.

«Οκτώβριος. Μήνας ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Για κάποιες από εμάς δεν είναι απλά ένας μήνας. Είναι μια υπενθύμιση μιας μάχης που δώσαμε, των φόβων που νικήσαμε και της δύναμης που ανακαλύψαμε μέσα μας. Η πρόληψη μπορεί να γίνει η αρχή μιας δεύτερης ευκαιρίας. Μην αμελείς τον εαυτό σου», σημείωσε η Λίλια Μανίκα στην ανάρτησή της.

Η δημόσια τοποθέτηση του Γιώργου Μανίκα

Στο πλευρό της καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας βρισκόταν ο αδελφός της, ο οποίος αναδημοσίευσε το σχετικό υλικό στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συνδέοντας τη δική του παρουσία με τον αγώνα της, ο Γιώργος Μανίκας συνόδευσε το βίντεο της Λίλιας Μανίκα με τη δήλωση: «Για εσένα μπορώ να γυρίσω τον κόσμο ανάποδα και αν χρειαστεί θα το κάνω, αδελφούλα».