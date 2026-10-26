Την απόφαση να σταματήσει να βαθμολογεί τις εργασίες των φοιτητών του με βάση την ορθότητα των απαντήσεών τους πήρε ένας διακεκριμένος καθηγητής του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, διαπιστώνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει πλέον στους φοιτητές να εξασφαλίζουν υψηλούς βαθμούς χωρίς απαραίτητα να έχουν λύσει οι ίδιοι τις ασκήσεις.

Ο Ρίτσαρντ Μπόρτσερντς, καταξιωμένος μαθηματικός που τιμήθηκε το 1998 με το περίφημο μετάλλιο Φιλντς, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στον χώρο των μαθηματικών, υποστηρίζει ότι η εκτεταμένη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει υπονομεύσει την αξία της παραδοσιακής αξιολόγησης των εργασιών, όπως σημειώνει η New York Post.

«Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους φοιτητές για τις εργασίες τους είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη», δήλωσε. Όπως εξήγησε, «η βαθμολόγηση με βάση την ορθότητα των απαντήσεων απλώς δημιουργεί ένα τεράστιο κίνητρο για τους φοιτητές να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη αντί να κάνουν οι ίδιοι τις εργασίες τους, φέρνοντας παράλληλα σε μειονεκτική θέση εκείνους που επιλέγουν να δουλεύουν μόνοι τους και να μην καταφεύγουν σε τέτοια εργαλεία».

Ο καθηγητής θεωρεί επίσης ότι η πληρωμή διορθωτών για να αξιολογούν απαντήσεις που έχουν παραχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σπατάλη χρόνου και χρημάτων. Για τον λόγο αυτό, πλέον αξιολογεί τις εργασίες κυρίως με βάση το αν οι φοιτητές τις έχουν ολοκληρώσει και όχι το αν οι απαντήσεις τους είναι σωστές, παραδεχόμενος ότι δεν γνωρίζει κάποια καλύτερη λύση.

UC Berkeley professor refuses to grade his students’ homework after noticing worrying trend: ‘No point’ https://t.co/3OqUZtPTKI https://t.co/DvRfgCPwaE — New York Post (@nypost) October 25, 2026

«Δεν μπορούμε πια να ξεχωρίσουμε αν μια εργασία γράφτηκε από άνθρωπο ή από AI»

Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Μπόρτσερντς, η ταχύτατη εξέλιξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολο για τους καθηγητές να διαπιστώσουν αν μια εργασία αποτελεί προσωπική προσπάθεια του φοιτητή ή έχει παραχθεί από κάποιο ψηφιακό εργαλείο. «Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να διακρίνεις τη δουλειά ενός ανθρώπου από εκείνη που έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε. «Περιστασιακά μπορούσες να καταλάβεις ότι μια εργασία είχε γίνει από AI, επειδή έκανε ορισμένα χαρακτηριστικά λάθη. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον βελτιωθεί τόσο πολύ, ώστε σπάνια κάνει προφανή λάθη», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη ικανότητα επίλυσης σύνθετων ακαδημαϊκών προβλημάτων, προκαλώντας προβληματισμό για το πώς θα αξιολογούνται στο μέλλον οι φοιτητές και πώς θα εκπαιδεύεται η επόμενη γενιά μαθηματικών. Ο ίδιος εκφράζει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για το μέλλον του επαγγέλματός του.

Σε συνέντευξή του στην «Daily Californian», τη φοιτητική εφημερίδα του πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα απαισιόδοξη εκτίμηση. «Αν η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίσει να βελτιώνεται με τον σημερινό ρυθμό, τότε σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι μαθηματικοί και να μην μπορεί να το κάνει καλύτερα η τεχνητή νοημοσύνη», υποστήριξε. Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει πλέον τι θα πρέπει να συμβουλεύει τους νέους που σκέφτονται να ακολουθήσουν καριέρα στα μαθηματικά.

Όπως σημείωσε, μόλις πριν από πέντε χρόνια το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο φαινόταν σχετικά προστατευμένο από τις τεχνολογικές ανατροπές που επηρεάζουν άλλα επαγγέλματα. «Δεν έχω ιδέα τι να συμβουλεύσω. Έκανα μάλιστα ακριβώς αυτή την ερώτηση στο ChatGPT και ακόμη και το ChatGPT απάντησε ότι δεν έχει ιδέα τι πρόκειται να συμβεί», δήλωσε.

Ο Ρίτσαρντ Μπόρτσερντς εκτιμά ότι τα πανεπιστήμια ενδέχεται να καθυστερήσουν να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, καθώς τα ακαδημαϊκά ιδρύματα συχνά εμφανίζουν αντίσταση στις αλλαγές. Προέβλεψε ότι τα τμήματα μαθηματικών θα μπορούσαν να συνεχίσουν να λειτουργούν περίπου όπως σήμερα για αρκετά χρόνια, ακόμη κι αν οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθήσουν να εξελίσσονται.

Παρομοίασε μάλιστα αυτή την κατάσταση με τα επιστημονικά περιοδικά που εξακολουθούν να εκδίδονται σε έντυπη μορφή, παρότι, κατά την άποψή του, η συγκεκριμένη πρακτική έχει χάσει μεγάλο μέρος της χρησιμότητάς της εδώ και δεκαετίες. «Στο παρελθόν υπήρξαν πολλές τεχνολογικές επαναστάσεις. Η χειροκίνητη ύφανση αντικαταστάθηκε από τους αργαλειούς, τα άλογα από τα αυτοκίνητα και ούτω καθεξής. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στα μαθηματικά», ανέφερε.

Οι εξετάσεις χωρίς ηλεκτρονικές συσκευές και το πρόβλημα με την αξιολόγηση

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, ο καθηγητής έχει αποφασίσει να βασίζει πλέον τη βαθμολογία των φοιτητών του κυρίως στις εξετάσεις που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, στις οποίες απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Αντίθετα, θεωρεί ότι οι διαδικτυακές εξετάσεις έχουν εξελιχθεί σε «χάσιμο χρόνου», καθώς ορισμένοι φοιτητές χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να απαντήσουν στις ερωτήσεις.

Ο Ρίτσαρντ Μπόρτσερντς παραδέχεται ότι δεν είναι σε θέση να εντοπίσει ποιοι φοιτητές χρησιμοποιούν AI. Ωστόσο, έχει παρατηρήσει ότι στις διαδικτυακές εξετάσεις ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυξάνεται σημαντικά.

Η προσέγγισή του αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν τα ακαδημαϊκά τους πρότυπα σε μια εποχή όπου η πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης γίνεται ολοένα ευκολότερη.

Το πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ έχει ήδη θεσπίσει κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα μαθήματα. Η Αν Μαρί Ρίτσαρντ, αναπληρώτρια αντιπρύτανης για την προπτυχιακή εκπαίδευση και επικεφαλής ακαδημαϊκής τεχνολογίας του πανεπιστημίου, εξήγησε ότι η ακαδημαϊκή σύγκλητος του Μπέρκλεϊ ζητά από τους διδάσκοντες να περιλαμβάνουν στα περιγράμματα των μαθημάτων τους σαφείς οδηγίες σχετικά με τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τη χρήση εργαλείων AI.

Το πανεπιστήμιο έχει εξετάσει επίσης τη δυνατότητα χρήσης λογισμικών ανίχνευσης περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, όπως το Turnitin και το Rumi. Ωστόσο, σύμφωνα με την «Daily Californian», διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία δεν ήταν αρκετά αξιόπιστα ώστε να υιοθετηθούν ως ενιαία λύση σε ολόκληρο το πανεπιστήμιο. Έτσι, οι καθηγητές εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη να καθορίζουν οι ίδιοι τους κανόνες χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στα μαθήματά τους.

Για τον Ρίτσαρντ Μπόρτσερντς, πάντως, το ζήτημα της βαθμολόγησης των εργασιών είναι ενδεχομένως το μικρότερο από τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη. «Αν η χειρότερη επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία είναι ότι θα δυσκολευόμαστε περισσότερο να αξιολογούμε τις εργασίες των φοιτητών, τότε θα αισθανθώ μεγάλη ανακούφιση», δήλωσε χαρακτηριστικά στην «The California Post».