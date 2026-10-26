Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να είναι ασταμάτητος με την φανέλα της Μπενφίκα. Ο Έλληνας επιθετικός στην ανατροπή της ομάδας του στην έδρα της Σάντα Κλάρα, σημείωσε το 17ο τέρμα του σε ισάριθμα παιχνίδια.

Ο Παυλίδης μετά από ασίστ του Πρεστιάνι, ισοφάρισε σε 1-1 την αναμέτρηση, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Πρεστιάνι του έβαλε μπροστά στο σκορ τους «αετούς» της Λισαβόνας.

Με αυτό το γκολ, ο Παυλίδης έφτασε τα εννέα στην Primeira Liga και προηγείται στην κούρσα των σκόρερ του Πορτογαλικού πρωταθλήματος, με τον Σουάρες της Σπόρτινγκ να έχει οκτώ.

Συνολικά, έχει σημειώσει 17 τέρματα στη σεζόν, εννέα στο πρωτάθλημα, έξι στα προκριματικά του Europa League και άλλα δύο στη League Phase της διοργάνωσης, απέναντι στη Σέλτικ και την Ομόνοια.