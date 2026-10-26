Ένα σύστημα με υπέρογκες προσφορές για την εκμετάλλευση παραλιών, απλήρωτες οφειλές και εταιρείες που πτώχευαν για να αντικατασταθούν από νέες φέρεται να είχε αναπτυχθεί στη Ρόδο, στο πλαίσιο της υπόθεσης φορολογικής απάτης με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε καταφέρει να ελέγχει 35 beach bar και νυχτερινά κέντρα στο νησί, με τη συνδρομή τοπικού επιχειρηματία και συνεταίρου του, ο οποίος επίσης συνελήφθη. Στη Ρόδο πραγματοποιήθηκαν 14 από τις συνολικά 59 συλλήψεις της υπόθεσης.

Οι προσφορές που έβγαζαν εκτός τον ανταγωνισμό

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για τη μίσθωση συγκεκριμένων πόστων στις παραλίες του νησιού. Σε αυτούς συμμετείχαν εταιρείες-«φαντάσματα», με «αχυρανθρώπους» να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι.

Το δίκτυο φέρεται να κατέθετε προσφορές πολλαπλάσιες της τιμής εκκίνησης, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια των υπόλοιπων ενδιαφερομένων. Ενδεικτικά, σε διαγωνισμό με αφετηρία τις 50.000 ευρώ, η προσφορά μπορούσε να φτάσει τις 500.000 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλιζόταν η παραχώρηση και υπογραφόταν τριετής σύμβαση. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, καταβαλλόταν μόνο η πρώτη δόση του συμφωνημένου τιμήματος.

Όταν έφτανε ο λογαριασμός, εμφανιζόταν νέα εταιρεία

Όταν ο δήμος αναζητούσε τα υπόλοιπα χρήματα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να οδηγούσαν την ανάδοχο εταιρεία σε πτώχευση. Στη συνέχεια δημιουργούσαν νέα, με την οποία διεκδικούσαν την επόμενη παραχώρηση.

Έτσι, η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν με διαφορετικό εταιρικό όνομα, ενώ τα προηγούμενα χρέη παρέμεναν απλήρωτα.

Οι οφειλές δεν περιορίζονταν στα μισθώματα. Στις εταιρείες συσσωρεύονταν επίσης υποχρεώσεις από φόρους, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές, με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως ως υπεύθυνοι να αδυνατούν να τις καλύψουν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο χρόνος κατά τον οποίο αναζητούνταν τα οφειλόμενα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε αρκετές περιπτώσεις η δημοτική αρχή τα διεκδίκησε στο τέλος της τριετούς σύμβασης και όχι νωρίτερα.

Η κατάσχεση των 950.000 ευρώ στη Ρόδο

Με την υπόθεση συσχετίζεται και η κατάσχεση 950.000 ευρώ σε μετρητά από το Λιμενικό στα τέλη Αυγούστου.

Τα χρήματα είχαν εντοπιστεί στην κατοχή συνεργάτη του κατηγορούμενου επιχειρηματία και, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούσαν εισπράξεις από επιχειρήσεις στη Ρόδο. Στην ίδια έρευνα είχαν κατασχεθεί τερματικά POS και 30 γραμμάρια κοκαΐνης.

Παράλληλα, οι έρευνες για τη διαδρομή του χρήματος οδήγησαν στον εντοπισμό 4 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς δύο γυναικών που φέρονται να συνδέονται με τον Γιαννακόπουλο. Ακόμη 2 εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε λογαριασμούς νομικών προσώπων σχετιζόμενων με το δίκτυο.

Πίσω από τους φούρνους, εκατοντάδες εταιρείες

Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026, με τις Αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιος ασκούσε τον πραγματικό έλεγχο πίσω από εκατοντάδες εταιρείες και τους εμφανιζόμενους εκπροσώπους τους.

Η επαναλαμβανόμενη πτώχευση επιχειρήσεων όταν καλούνταν να πληρώσουν υποχρεώσεις προς το Δημόσιο είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των διωκτικών και φορολογικών αρχών. Ζητούμενο ήταν να συνδεθούν τα διαφορετικά εταιρικά σχήματα και να αποτυπωθεί ο ρόλος των προσώπων που τα διαχειρίζονταν στην πράξη.

Οι 59 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες που αφορούν φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, με την εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.