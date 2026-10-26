Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο GNTM, όταν ο Jean αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της νέας δοκιμασίας, προκαλώντας αναστάτωση στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους και στους ανθρώπους της παραγωγής.

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος φάνηκε να χάνει τις δυνάμεις του, με τους συνεργάτες της παραγωγής να κινητοποιούνται αμέσως για να του προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια.

Στο πλευρό του βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, οι οποίες παρακολουθούσαν με ανησυχία την κατάστασή του.

«Εκεί που ήμουν μηδέν, πήγα χίλια»

Ο Jean περιέγραψε όσα αισθάνθηκε τη στιγμή της ξαφνικής αδιαθεσίας του, αποκαλύπτοντας ότι ήδη από νωρίτερα δεν ένιωθε ιδιαίτερα καλά.

«Όλη μέρα ήμουν κάπως υποτονικός, από τη νύστα, και εκεί που ήμουν μηδέν πήγα χίλια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απρόσμενη εξέλιξη προκάλεσε ανησυχία στους υπόλοιπους υποψήφιους του GNTM, οι οποίοι παρακολουθούσαν όσα συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.

Η κινητοποίηση της παραγωγής

Οι άνθρωποι της παραγωγής αντέδρασαν άμεσα, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι ο διαγωνιζόμενος θα λάβει τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειαζόταν.

Το περιστατικό δημιούργησε ένταση στο πλατό, με την προσοχή να στρέφεται προσωρινά από τη φωτογραφική δοκιμασία στην κατάσταση του Jean.

Μέχρι στιγμής, από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την αδιαθεσία του νεαρού μοντέλου ούτε αν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα.