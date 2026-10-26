Ο Λαμίν Γιαμάλ έγραψε ιστορία. Ο 19χρονος άσος της Μπαρτσελόνα κατέκτησε για τρίτη σερί χρονιά το Kopa Trophy, το βραβείο που απονέμεται στον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή της χρονιάς στο πλαίσιο της τελετής της Χρυσής Μπάλας.

Ο Λαμίν Γιαμάλ είχε κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο τόσο το 2024 όσο και το 2025, καταφέρνοντας πλέον να προσθέσει ακόμη μία σημαντική ατομική διάκριση στη συλλογή του.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατακτά το Kopa Trophy τρεις φορές, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στην κατηγορία των νεαρών παικτών του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.