Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Ισραήλ ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, με περίπου 22.000 αστυνομικούς να αναμένεται να αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη χώρα, υπό τον φόβο επεισοδίων και πιθανών απειλών κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Στην εκλογική αναμέτρηση αναμετρώνται πολιτικά ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος ηγείται του κόμματος «Γιάσαρ».

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, το επίπεδο επιφυλακής έχει αναβαθμιστεί στην «Κατηγορία Γ» ένα στάδιο πριν από την πλήρη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Περίπου 22.000 αστυνομικοί στους δρόμους και στα εκλογικά κέντρα

Ο σχεδιασμός των ισραηλινών αρχών προβλέπει την κινητοποίηση περίπου 22.000 αστυνομικών σε όλη την επικράτεια.

Βασική αποστολή τους θα είναι η φύλαξη των εκλογικών τμημάτων, η αποτροπή πιθανών επεισοδίων και η προστασία των ψηφοφόρων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Από τις 07:00 έως τις 22:00 οι κάλπες – Εξετάζεται παράταση

Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 07:00 το πρωί της Τρίτης και να ολοκληρωθεί στις 22:00 το βράδυ, τοπική ώρα.

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές έχουν επεξεργαστεί εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση που προκύψουν σοβαρά προβλήματα ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Al Jazeera, επικαλούμενο πηγές ασφαλείας, εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης της ψηφοφορίας κατά δύο έως τρεις ώρες, εφόσον κάποιο έκτακτο περιστατικό εμποδίσει την ομαλή πρόσβαση των πολιτών στις κάλπες.

Πρόκειται για προληπτικό σχεδιασμό και όχι για ειλημμένη απόφαση παράτασης.

Σε συντονισμό με τον στρατό η εκλογική διαδικασία

Εάν κριθεί απαραίτητη η παράταση της ψηφοφορίας, η σχετική απόφαση προβλέπεται να ληφθεί κατόπιν συνεννόησης της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής με τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Η συνεργασία των δύο φορέων αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνέχισης της εκλογικής διαδικασίας ακόμη και σε περίπτωση απρόβλεπτων εξελίξεων.

Με τις υπηρεσίες ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης σε αυξημένη ετοιμότητα, προτεραιότητα των ισραηλινών αρχών παραμένει η προστασία των πολιτών και η απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.