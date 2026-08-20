Προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League απέκτησε ο ΟΦΗ, μετά την επιβλητική νίκη με 3-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Ηράκλειο. Οι Κρητικοί βρίσκονται πλέον σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση ενόψει της ρεβάνς στη Βουλγαρία, όπου θα επιδιώξουν να «σφραγίσουν» το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.



Παρά το σημαντικό πλεονέκτημα που εξασφάλισε η ομάδα του, ο Χρήστος Κόντης απέφυγε τους πανηγυρικούς τόνους. Μιλώντας στην Cosmote TV μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του ΟΦΗ υπογράμμισε ότι η πρόκριση δεν έχει κριθεί και ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να παρουσιάσουν στη Βουλγαρία την ίδια συγκέντρωση και ωριμότητα.

Όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης

«Είναι ένα ωραίο και καθαρό σκορ. Ηταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Υποφέραμε σε αρκετές στιγμές του παιχνιδιού. Ημασταν καλοί στις δικές μας στιγμές.



Μετά το 2-0 έπρεπε να διαχειριστούμε τον ρυθμό και την πίεση, οι αντίπαλοι είχαν κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Στο τέλος το τρίτο γκολ δίνει μία ωραία νότα στο παιχνίδι.



Είναι ένα ωραίο γκρουπ παικτών, όποιος μπαίνει στην ομάδα τον αγκαλιάζουν όλοι. Το γκρουπ βοηθάει τα παιδιά να μπουν γρήγορα.



Εχουμε ένα τρόπο παιχνιδιού που μας βοηθάει σε αυτό που κάνουμε. Τα παιδιά πιστεύουν σε αυτό. Όλο αυτό φέρνει αυτά τα αποτελέσματα.



Αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Η ΤΣΣΚΑ είναι καλή κι έμπειρη ομάδα. Πρέπει να αντέξουμε στη Βουλγαρία κι αν δείξουμε την ίδια ωριμότητα, μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλό».