Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε της Χράντετς Κράλοβε με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Τεττέη και ήταν πολύ κοντά σε μια νίκη που θα τον έφερνε αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa Conference League, στο 89′ και στο 96′ όμως είδε τον Ουμάρ να μετατρέπει το σκορ σε 2-2 και πάει για… τελικό την επόμενη εβδομάδα στην Τσεχία.

Οι «πράσινοι», όπως αναμενόταν, πήραν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης την κατοχή της μπάλας και είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, όχι και ευκαιρίες όμως καθώς δυσκολεύονταν να ανοίξουν την πολυπρόσωπη άμυνα των Τσέχων. Ο Λιβάι Γκαρσία προσπαθούσε με ατομικές ενέργειες να βρει τη λύση αλλά δεν προέκυψε κάτι καλό και τα λεπτά περνούσαν χωρίς τη μεγάλη φάση.

Στο 24′ ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναγκάστηκε να κάνει αλλαγή καθώς ο Τσάπρας δεν μπορούσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε από τον Κάτρη, με το «τριφύλλι» να έχει προβλήματα σε ό,τι αφορά το δημιουργικό κομμάτι και τους φιλοξενούμενους να έχουν μεγάλη ευκαιρία στο 35′, όταν ο Φαν Μπούρεν έκλεψε τη μπάλα και με σουτ την έστειλε στο δοκάρι του Πένια.

Αυτή ήταν η καλύτερη φάση του πρώτου ημιχρόνου, στο δεύτερο όμως όλα έδειχναν πως ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε νίκη πρόκρισης, καθώς στο 55′ ο Τεττέη με ωραία ενέργεια εντός περιοχής και πλασέ που κόντραρε και σε αντίπαλο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Λίγα λεπτά μετά, στο 61′, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός ξεσήκωσε ξανά στο ΟΑΚΑ με το υπέροχο… σκάψιμο προ του Ζαντραζίλ, γράφοντας το 2-0 μέσα σε αποθέωση. Εκείνη τη στιγμή όλα έδειχναν πως οι «πράσινοι» θα έπαιρναν τη νίκη με καθαρό σκορ και θα ήταν αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase, στα τελευταία λεπτά όμως ήρθαν τα πάνω-κάτω.

Στο 88′ η Χράντετς Κράλοβε είχε δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά σε σουτ του Τρούμπατς που απέκρουσε ο Πένια, στο 89′ μείωσε σε 2-1 με τον Ουμάρ που βγήκε τετ α τετ έπειτα από κόντρα και πλάσαρε σωστά και στο 96′ ο ίδιος παίκτης είδε τη μπάλα να του στρώνεται μετά την εκτέλεση φάουλ που κόντραρε στο τείχος και την έστειλε, από κοντά, δοκάρι και μέσα για το τελικό 2-2.

Παναθηναϊκός: Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσάπρας (24′ Κάτρης), Κυριακόπουλος, Καμαρά, Ταμπόρδα (74′ Γιάγκουσιτς), Λιβάι (66′ Ντέσερς), Αντίνο (66′ Πελίστρι), Τεττέη (73′ Ραστόντερ).

Χράντετς Κράλοβε: Ζαντραζίλ, Ούχρινκατ, Σίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Χόρακ, Ντάντσακ (73′ Τρούμπετς), Νταρίντα (73′ Βαλέντα), Φαν Μπούρεν (73′ Βικανόβα), Σλόντσικ (61′ Ουμάρ), Μίχαλικ (82′ Νέτο).