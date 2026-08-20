Η Καλομοίρα περνά τις καλοκαιρινές της ημέρες μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, τα παιδιά τους και φίλους στην Κεφαλονιά, με τις οικογενειακές στιγμές να καταγράφονται σε φωτογραφίες και βίντεο.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram εικόνες από την παραμονή της στο νησί, δίνοντας μια γεύση από τις διακοπές της με την οικογένειά της.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα υπάρχουν θαλασσινές εξορμήσεις, τοπία της Κεφαλονιάς, στιγμές με τον σύζυγό της, αλλά και τραπέζια με την παρέα τους.

Στην παρέα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Μια διαφορετική στιγμή από τις διακοπές κατέγραψε ο Γιώργος Μπούσαλης και μοιράστηκε στα social media.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με την παρέα, κρατώντας το μικρόφωνο και τραγουδώντας δικές του επιτυχίες. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των διακοπών της Καλομοίρας και του Γιώργου Μπούσαλη στο Ιόνιο.

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα της οικογένειας περιλαμβάνει φυσικά και δραστηριότητες στη θάλασσα.

Σε ένα ακόμη βίντεο, τα παιδιά της Καλομοίρας φαίνονται πάνω σε φουσκωτό, το οποίο τραβά ένα σκάφος μέσα στη θάλασσα.