Η Madonna δεν άφησε τίποτα στην τύχη για το πάρτι των 68ων γενεθλίων της στην Κέρκυρα, ούτε καν τα μαχαιροπίρουνα, τα πιάτα, τα ποτήρια και τα βάζα που χρησιμοποιήθηκαν στο τραπέζι. Όλα ήταν από την προσωπική της συλλογή, με τους συνεργάτες της να φροντίζουν ώστε να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά αυτά στο ιδιωτικό δείπνο.

Το πάρτι έγινε την Κυριακή 16 Αυγούστου στους Κουραμάδες Κέρκυρας, όπου η Αμερικανίδα τραγουδίστρια συγκέντρωσε την οικογένεια, φίλους και συνεργάτες της για μια βραδιά με ελληνικό χαρακτήρα.

Οι συνεργάτες της είχαν φροντίσει να μεταφέρουν στο μεζεδοπωλείο όλο το απαραίτητο σερβίτσιο. Τα πιάτα, τα ποτήρια, τα μαχαιροπίρουνα και τα βάζα ήταν προσωπικά αντικείμενα της Madonna και οι οδηγίες ήταν συγκεκριμένες: στο τραπέζι να χρησιμοποιηθούν μόνο αυτά.

Και όταν το γλέντι ολοκληρώθηκε, η διαδικασία αντιστράφηκε. Τα αντικείμενα μπήκαν ξανά σε κούτες και μεταφέρθηκαν πίσω στην κατοικία όπου διέμενε η Madonna στην Κέρκυρα.

Το πιάτο που είδε η Madonna και θέλησε να κρατήσει

Η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, όμως, ήρθε από κάτι που δεν είχε φέρει μαζί της.

Όταν η Madonna μπήκε στο μεζεδοπωλείο, πρόσεξε ένα διακοσμητικό πιάτο πορσελάνης που βρισκόταν στον χώρο. Το αντικείμενο της άρεσε και τότε ρώτησε το προσωπικό αν θα μπορούσε να το πάρει μαζί της ως αναμνηστικό από τα 68α γενέθλιά της στην Ελλάδα.

Η απάντηση ήταν θετική και έτσι, εκτός από όσα είχαν φτάσει στο νησί μαζί της, η Madonna έφυγε από το συγκεκριμένο τραπέζι έχοντας μαζί της και ένα μικρό ενθύμιο από την Κέρκυρα.

Η κίνηση αυτή έγινε μέσα σε μια βραδιά που η ίδια θέλησε να συνδέσει έντονα με την Ελλάδα. Μιλώντας στους καλεσμένους της, αναφέρθηκε στους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή της, σε εκείνους που δεν βρίσκονται πλέον κοντά της, αλλά και στην αγάπη που εξακολουθεί να λαμβάνει.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην οικογένειά της, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό κομμάτι της ζωής της. Στη συνέχεια μίλησε για τη μουσική, την οποία συνέδεσε με την αγάπη, τη δημιουργία και την ανάγκη της να συνεχίζει να γράφει και να δημιουργεί.

«Μαγική» και «ευλογημένη» η Ελλάδα για τη Madonna

Η Ελλάδα είχε ξεχωριστή θέση στα λόγια της Madonna εκείνο το βράδυ. Η επιλογή της Κέρκυρας για τον εορτασμό των γενεθλίων της δεν έμεινε απλώς στο σκηνικό της βραδιάς.

Η ίδια μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το νησί, περιγράφοντάς το ως έναν «μαγικό» και «ευλογημένο» τόπο.

Έτσι, το πάρτι στους Κουραμάδες είχε δύο διαφορετικές πλευρές. Από τη μία, την αυστηρή οργάνωση των συνεργατών της, που φρόντισαν να μεταφέρουν ακόμη και το προσωπικό της σερβίτσιο. Από την άλλη, μια αυθόρμητη επιλογή της ίδιας, όταν εντόπισε ένα πιάτο στον χώρο και θέλησε να το κρατήσει ως ανάμνηση από την ελληνική γιορτή των γενεθλίων της.