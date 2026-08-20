Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa Conference League θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ υποδεχόμενος τη νορβηγική Μπραν.

Είναι το πρώτο παιχνίδι για τα play off και ο «δικέφαλος του βορρά» θέλει τη νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στη League Phase, με τα προβλήματα να μη λείπουν.

Αυτό, βέβαια, δεν αλλάζει τον στόχο των «ασπρόμαυρων», τους οποίους ο Αλέσιο Λίσι παρατάσσει με το Παβλένκα στο τέρμα, τους Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκο και Γιαννούλη στην άμυνα, ενώ στο κέντρο θα είναι οι Ζαφείρης, Σανταμαρία και Καμαρά.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Μύθου και θα έχει ως στηρίγματα τούς Χατσίδη και Τάισον.

Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Χατσίδης, Μαντί Καμαρά, Τάισον, Μύθου.