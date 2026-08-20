Ο Κλεμάν Βάντενκερκχοβ απέκτησε επίσημα τον τίτλο του πρίγκιπα του Βελγίου, μετά την αναγνώρισή του ως γιου του πρίγκιπα Λοράν, αδελφού του βασιλιά Φιλίππου. Ο 26χρονος, που στο παρελθόν εργαζόταν ως πωλητής αυτοκινήτων, έγινε μέλος της βασιλικής οικογένειας μέσω μιας διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε διακριτικά πριν από περίπου έξι μήνες.

Η επίσημη αναγνώριση της πατρότητας ολοκληρώθηκε σε τελετή στο δημαρχείο, ενώ οι λεπτομέρειες έγιναν γνωστές αρκετό καιρό αργότερα. Η εξέλιξη του δίνει πλέον δικαίωμα στον βασιλικό τίτλο, όχι όμως και σε κρατική οικονομική ενίσχυση.

Ο Κλεμάν είναι γιος του Λοράν και της Βελγίδας τραγουδίστριας Γουέντι Βαν Βάντεν, κατά κόσμον Ίρις Βάντενκερκχοβ. Οι δύο τους είχαν σχέση τη δεκαετία του 1990, πριν ο πρίγκιπας παντρευτεί την πριγκίπισσα Κλερ το 2003.

«Είμαι περήφανος για το όνομα Vandenkerckhove»

Παρά τη νέα του ιδιότητα, ο Κλεμάν δεν έχει αποφασίσει εάν θα εγκαταλείψει το επώνυμο της μητέρας του για να χρησιμοποιεί το Saxe-Coburg, το οικογενειακό όνομα του πατέρα του.

«Ίσως να θέλω να το κάνω, αλλά είμαι περήφανος για το όνομα Vandenkerckhove», δήλωσε στη Het Nieuwsblad.

Ο ίδιος εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο εξακολουθεί να σκέφτεται την αλλαγή:

«Αν θυσίαζα αυτό το οικογενειακό όνομα, θα ήταν προδοσία όλων όσων έχει κάνει η μητέρα μου για μένα».

Η απόκτηση του τίτλου δεν αλλάζει, πάντως, τη θέση του στη θεσμική λειτουργία της μοναρχίας. Ο Κλεμάν Βάντενκερκχοβ δεν θα έχει θέση στη γραμμή διαδοχής του βελγικού θρόνου, ούτε θα συμμετέχει σε επίσημες δημόσιες υποχρεώσεις της βασιλικής οικογένειας.

Στη σειρά διαδοχής βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα τρία παιδιά του πρίγκιπα Λοράν από τον γάμο του με την πριγκίπισσα Κλερ, η πριγκίπισσα Λουίζ και οι πρίγκιπες Νικόλα και Αϊμέρικ.

Η αποκάλυψη στα 16 και το τεστ DNA

Η ιστορία του Κλεμάν με τον βιολογικό πατέρα του χρειάστηκε χρόνια για να πάρει τη σημερινή της μορφή.

Η μητέρα του αποκάλυψε την ταυτότητα του πατέρα του όταν εκείνος ήταν 16 ετών. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο νεαρός αποφάσισε να κάνει το πρώτο τηλεφώνημα στον πρίγκιπα Λοράν.

Οι επαφές τους συνεχίστηκαν και τελικά οι δύο άνδρες συναντήθηκαν. Η επιβεβαίωση της συγγένειας ήρθε μέσω εξέτασης DNA, την οποία πρότεινε ο ίδιος ο πρίγκιπας.

«Πήγαμε μαζί στο νοσοκομείο και θυμάμαι ότι μου είπε “θα πάω πρώτος, για να νιώθεις πιο άνετα”», είχε περιγράψει ο Κλεμάν σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ του VTM.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης που ακολούθησε έδειξε 99,5% ταύτιση DNA.

Η πρώτη τους συνάντηση είχε γίνει αρκετά νωρίτερα, το 2013, σε εμπορικό κέντρο. Τότε ο Κλεμάν δεν γνώριζε ακόμη ότι ο άνδρας που είχε απέναντί του ήταν ο πατέρας του.

Η ιστορία του παρουσιάστηκε αναλυτικά σε ντοκιμαντέρ της φλαμανδικής τηλεόρασης τον περασμένο Σεπτέμβριο, μέσα από την προσωπική του αφήγηση για τη σταδιακή γνωριμία με τον πατέρα του.

Ο πρίγκιπας χωρίς κρατική επιχορήγηση

Η νέα θέση του Κλεμάν συνοδεύεται από βασιλικό τίτλο, αλλά όχι από δημόσιο εισόδημα.

Οι αλλαγές στη βελγική νομοθεσία το 2013 περιόρισαν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που μπορούν να λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση. Σήμερα σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται ο βασιλιάς Φίλιππος, ο βασιλιάς Αλβέρτος Β΄, ο πρίγκιπας Λοράν και η πριγκίπισσα Αστρίντ.

Ο Κλεμάν δεν περιλαμβάνεται στους δικαιούχους.

Η υπόθεση που θυμίζει τον Αλβέρτο Β΄ και τη Ντελφίν

Η αναγνώριση του Κλεμάν από τον Λοράν έχει ένα προηγούμενο μέσα στην ίδια τη βελγική βασιλική οικογένεια.

Ο πατέρας του Λοράν, πρώην βασιλιάς Αλβέρτος Β΄, είχε βρεθεί αντιμέτωπος με πολυετή δικαστική διαδικασία για την πατρότητα της εικαστικού Ντελφίν Μποέλ. Το 2020 παραδέχθηκε ότι ήταν ο βιολογικός της πατέρας, έπειτα από χρόνια δικαστικής διαμάχης και εξέταση DNA.

Η Ντελφίν απέκτησε στη συνέχεια το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον τίτλο της πριγκίπισσας του Βελγίου και σήμερα χρησιμοποιεί το όνομα Ντελφίν ντε Σαξ Κομπούρ.

Η υπόθεση είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στη χώρα και είχε συνδεθεί με την περίοδο κατά την οποία ο Αλβέρτος Β΄ αποχώρησε από τον θρόνο, το 2013.