Βαρύ είναι το κλίμα στο Ρέθυμνο μετά τον θάνατο του 21χρονου Άγγελου Περιστέρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Τετάρτης 19 Αυγούστου, στον Αδελιανό Κάμπο.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώρισαν μέσα από την ενασχόλησή του με την κρητική παράδοση θα τον αποχαιρετήσουν το απόγευμα της Παρασκευής 21 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στην Παλλήνη.

Ποιος ήταν ο 21χρονος Άγγελος Περιστέρης

Ο ξαφνικός χαμός του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, όπου ο νεαρός είχε δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Ο Άγγελος Περιστέρης είχε γεννηθεί στην Αθήνα, όμως από την ηλικία των 14 ετών ζούσε στην Κρήτη, την οποία είχε συνδέσει στενά με τη ζωή και τα ενδιαφέροντά του.

Μεγάλη του αγάπη ήταν η κρητική παράδοση και ο χορός. Συμμετείχε στον λαογραφικό σύλλογο «Χοροκρήτες» ως χορευτής, ενώ παράλληλα μετέδιδε την αγάπη του για τους παραδοσιακούς χορούς σε μικρότερα παιδιά, αναλαμβάνοντας και τη διδασκαλία τους.

Η παρουσία του στον χώρο της παράδοσης είχε κάνει τον 21χρονο ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη σε όσους είχαν συνεργαστεί ή συναναστραφεί μαζί του.

Πώς έγινε το μοιραίο τροχαίο

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου, στο ύψος του Αδελιανού Κάμπου.

Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να ερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 21χρονος συγκρούστηκε με ταξί.

Παρότι ο νεαρός φορούσε προστατευτικό κράνος, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι διασώστες, ωστόσο ο 21χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση.

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως τι προηγήθηκε του θανατηφόρου τροχαίου.

Την ίδια ώρα, φίλοι και συγγενείς ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Άγγελο, με το Ρέθυμνο να αποχαιρετά έναν νέο άνθρωπο που είχε συνδέσει τη ζωή του με την κρητική παράδοση.