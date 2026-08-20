Στη Ραβένα βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης (20/8) ο Ροναλντίνιο, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί σε τουλάχιστον ένα επίσημο παιχνίδι της, έχοντας ως στόχο να πετύχει με τη φανέλα της το τελευταίο γκολ της καριέρας του.

Ο 46χρονος Βραζιλιάνος έχει κρεμάσει εδώ και 11 χρόνια τα παπούτσια του, τώρα όμως ετοιμάζεται να τα χρησιμοποιήσει ξανά, φορώντας τη φανέλα της ιταλικής ομάδας στην οποία αποφάσισε να επενδύσει, βοηθώντας τον ιδιοκτήτη Ινιάτσιο Τσιπριάνο σε αυτό το νέο πλάνο που έχει καταστρώσει με στόχο η Ραβένα να καταφέρει τα επόμενα χρόνια να διεκδικήσει την άνοδο στη Serie A.

Η συμφωνία των δύο ανδρών δεν περιορίζεται στην οικονομική βοήθεια από τον Ροναλντίνιο αλλά προβλέπει και τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον ένα επίσημο παιχνίδι και μένει να φανεί αν θα είναι αυτό με τη Ρετζιάνα, για την πρεμιέρα της Serie C, το προσεχές Σαββατοκύριακο.

«Νέα χρώματα, ίδιο χαμόγελο. Ανυπομονώ για την επιστροφή μου, ανυπομονώ να χορέψω ξανά με τη μπάλα και να γράψω μια νέα ιστορία μαζί με τον Ινιάτσιο και την οικογένεια Τσιπριάνι. Το ποδόσφαιρο είναι πηγή χαράς για μένα και θέλω να μεταδώσω αυτό το πνεύμα στη Ραβένα», είχε πει τον Ιούνιο, όταν είχε ανακοινωθεί η συμφωνία, ο Βραζιλιάνος.