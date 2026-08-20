Σκληρή απάντηση στην Άγκυρα δίνει το υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις αιτιάσεις της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της κυριαρχίας στο Αιγαίο.

Η Αθήνα χαρακτηρίζει τους τουρκικούς ισχυρισμούς «αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπτέους», ξεκαθαρίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Η νέα αντιπαράθεση προέκυψε μετά την αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Αθήνα: Δεύτερη τουρκική αντίδραση μέσα σε 12 ημέρες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το ελληνικό ΥΠΕΞ στο γεγονός ότι πρόκειται για τη δεύτερη ανάλογη παρέμβαση της Άγκυρας μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών.

Είχε προηγηθεί τουρκική αντίδραση και για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο που αφορά τον Τουρισμό.

Η Αθήνα συνδέει τις δύο παρεμβάσεις και κατηγορεί την τουρκική πλευρά ότι επιμένει σε «αναθεωρητικές θέσεις», οι οποίες, όπως τονίζει, στερούνται οποιουδήποτε νόμιμου ερείσματος.

Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο Εξωτερικών επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι δεν αντιμετωπίζει τις δύο τουρκικές ανακοινώσεις ως μεμονωμένα περιστατικά αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης στάσης απέναντι στο καθεστώς του Αιγαίου.

«Απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο»

Στην καρδιά της ελληνικής απάντησης βρίσκεται το ζήτημα της κυριαρχίας.

Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι σαφές και οριστικά καθορισμένο μέσω διεθνών συνθηκών, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία.

Παράλληλα, στέλνει μήνυμα προς την Άγκυρα ότι κάθε προσέγγιση η οποία αμφισβητεί το υφιστάμενο καθεστώς έρχεται σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και θα αντιμετωπίζεται από την ελληνική πλευρά αναλόγως.

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πλέον στο περιεχόμενο ενός χωροταξικού σχεδιασμού, αλλά αγγίζει τη σταθερή ελληνοτουρκική διαφωνία γύρω από τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο.

Η Αθήνα επιμένει στον διάλογο

Παρά τους υψηλούς τόνους, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον διάλογο και στις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία.

Ταυτόχρονα, όμως, θέτει εκ νέου το πλαίσιο μέσα στο οποίο θεωρεί ότι μπορεί να διεξαχθεί η ελληνοτουρκική συζήτηση.

Η πάγια ελληνική θέση είναι ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο οριοθέτησης αφορά:

την υφαλοκρηπίδα

την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη

και ότι αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

Νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Η νέα ανταλλαγή ανακοινώσεων έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα επεισόδιο στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο πλευρές επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, χωρίς όμως να έχουν εξαλειφθεί οι βαθιές διαφωνίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η ελληνική πλευρά διαμηνύει ότι ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί, αλλά δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αμφισβήτηση ζητημάτων κυριαρχίας που η Αθήνα θεωρεί οριστικά διευθετημένα από τις διεθνείς συνθήκες.