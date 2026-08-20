Αντιμέτωπη με δύο μέτωπα στα εθνικά μας θέματα είναι η κυβέρνηση. Το ένα έχει να κάνει με τον συναγερμό που σήμανε μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι το Ιράν απειλεί ακόμα και με χτύπημα σε ευρωπαϊκό έδαφος αν δεχθεί πλήγματα από τις ΗΠΑ και το άλλο με την προκλητική στάση της Άγκυρας για το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ.

Ειδικά όσον αφορά στην Τουρκία, αυτό που βλέπει η κυβέρνηση είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχει κλιμακώσει τις προκλήσεις ταράζοντας τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αργά χθες το βράδυ και λίγες ώρες μετά την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελλόριζο, η Άγκυρα αμφισβήτησε το ελληνικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. «Για γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες», έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και των υφυπουργών, Νίκου Τσάφου και Μαριλένας Σούκουλη, τέθηκε σε ισχύ το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το πλαίσιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης, με επιπλέον δικλίδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι «οι μονομερείς ενέργειες θα πρέπει να αποφεύγονται σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες όπως το Αιγαίο Πέλαγος και η Μεσόγειος», προσθέτοντας ότι το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ παράκτιων κρατών σε αυτές τις θάλασσες.

Χθες επίσης, με 9 παραβάσεις στο FIR Αθηνών από συνολικά οκτώ αεροσκάφη συνεχίστηκαν οι προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, στις χθεσινές τουρκικές προκλήσεις συμμετείχαν δύο F-16, ένα αεροσκάφος ATR-72, ένα CN-235 και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), τα οποία πέταξαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης.

Μάλιστα, ένα τουρκικό UAV πραγματοποίησε και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά όλες τις κινήσεις της Άγκυρας και απαντά με επιχειρήματα που εδράζονται στο διεθνές δίκαιο στις προκλήσεις, τονίζουν κυβερνητικά στελέχη. Σημειώνουν ότι η χώρα μας είναι θωρακισμένη και ούτως ή άλλως σε διπλωματικό επίπεδο και μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων δεν αποκλείεται η πραγματοποίηση διαβήματος προς την τουρκική πλευρά, αλλά και η ενημέρωση των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ελληνικές θέσεις και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των τουρκικών ανακοινώσεων.

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η Αθήνα κινείται με γνώμονα την πλήρη προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των εθνικών συμφερόντων, χωρίς να επιθυμεί να δημιουργηθεί περιττή ένταση. Παράλληλα, στο υπουργείο Εξωτερικών αξιολογείται το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου οι ελληνικές κινήσεις να είναι συντονισμένες και να εντάσσονται στο ευρύτερο διπλωματικό πλαίσιο.

Άμεση αντίδραση

Όπως είχε πράξει και όταν δέχθηκε πλήγμα η Κύπρος την 1η Μαρτίου του 2026, έτσι και τώρα η Αθήνα επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά μετά τις διαρροές για πιθανά νέα χτυπήματα στην Κύπρο από το Ιράν.

Για τον λόγο αυτό, όπως εξηγούσαν αρμόδιες πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η χώρα μας κινείται άμεσα και εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς μιας πυροβολαρχίας αντιαεροπορικών/αντιβαλλιστικών πυραύλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, ώστε να διασφαλιστεί η αεράμυνα της Σούδας.

Επίσης, στην Κύπρο θα παραμείνουν τα ελληνικά F-16 που βρίσκονται εκεί από την αρχή του πολέμου, όπως και η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς», η οποία διαθέτει σύστημα αντι-drone «Κένταυρος».

Παράλληλα, αν η Βουλγαρία αιτηθεί την προστασία του εναέριου χώρου της, η μετακίνηση μιας πυροβολαρχίας Patriot στην περιοχή του Διδυμοτείχου θα αποφασιστεί αποκλειστικά από το ΚΥΣΕΑ.