Τραγικό θάνατο βρήκε ένας ιερέας στον Ισημερινό, όταν ένας μεγάλος ξύλινος σταυρός που βρισκόταν πάνω από την Αγία Τράπεζα αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του, την ώρα που τελούνταν η λειτουργία σε εκκλησία της χώρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στο Γκουαγιακίλ, ενώ η λειτουργία μεταδιδόταν ζωντανά μέσω Διαδικτύου από ενορίτες που βρίσκονταν στον ναό.

Προσοχή: Το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, περίπου μισή ώρα μετά την έναρξη της λειτουργίας, ο μεγάλος ξύλινος Εσταυρωμένος αποκολλήθηκε ξαφνικά από τη θέση του και καταπλάκωσε τον ιερέα, ο οποίος έπεσε στο έδαφος.

Catholic priest Patricio Alfredo Sánchez Molinari was killed when a crucifix fell on him during a service in Ecuador. Congregants tried to help, but he died from his injuries. https://t.co/u2b4DaZPok — Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2026

Οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν τον πατέρα Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον σώσουν. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε αργότερα η Αρχιεπισκοπή του Γκουαγιακίλ.

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της τραγωδίας

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την αποκόλληση του ξύλινου σταυρού, με τα μέσα ενημέρωσης του Ισημερινού να επισημαίνουν ότι τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρχε πρόβλημα στη στερέωση του σταυρού ή αν είχαν προηγηθεί φθορές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πτώση του. Παράλληλα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για το αν θα πραγματοποιηθεί τεχνική αξιολόγηση, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Επίσης, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν φαίνεται να σημειώθηκε σεισμός στην περιοχή που θα μπορούσε να εξηγήσει την αποκόλληση του σταυρού.