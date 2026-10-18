Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 97 ετών άφησε ο ηθοποιός Μάικλ Φόρεστ, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του ως θεός Απόλλωνας στη θρυλική τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας «Star Trek».

Σύμφωνα με το Deadline, ο ηθοποιός πέθανε στις 14 Οκτωβρίου 2026. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε μέσω Facebook ο φίλος του, James A. Brown. Ο Φόρεστ διέμενε το τελευταίο διάστημα σε μονάδα υποβοηθούμενης διαβίωσης στο Sparks της Νεβάδα.

Ο Μάικλ Φόρεστ είχε μια μακρά πορεία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, με συμμετοχές σε δημοφιλείς παραγωγές, όπως οι σειρές «Adventures of Rin Tin Tin», «The Twilight Zone», «The Dick Van Dyke Show» και «Silk Stalkings».

Ο ρόλος του Απόλλωνα στο «Star Trek»

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας του ήταν η εμφάνισή του στο «Star Trek», όπου ενσάρκωσε τον Απόλλωνα, τον θεό της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, στο επεισόδιο «Who Mourns for Adonais?» που προβλήθηκε το 1967.

Χρόνια αργότερα, το 2013, επέστρεψε στον ίδιο ρόλο μέσα από τη διαδικτυακή σειρά «Star Trek Continues», μια παραγωγή που δημιουργήθηκε από θαυμαστές της σειράς.

Παράλληλα με την παρουσία του μπροστά από τις κάμερες, ο Φόρεστ ασχολήθηκε εκτενώς με τη μεταγλώττιση, δανείζοντας τη φωνή του σε χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων και βιντεοπαιχνιδιών. Ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, συμμετείχε σε παραγωγές που συνδέονται με τα «Power Rangers» και «Dynasty Warriors», καθώς και στο «World of Warcraft» και σε διάφορα έργα anime.

Η πορεία στον κινηματογράφο και η συνεργασία με τον Ρότζερ Κόρμαν

Στη μεγάλη οθόνη, ο Μάικλ Φόρεστ εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το «The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent» του 1958, το «Beast From Haunted Cave» του 1959, το «Ski Troop Attack» του 1960 και το «Atlas» του 1961.

Το 2000 συμμετείχε επίσης στην ταινία «Cast Away» με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς, όπου υποδύθηκε έναν πιλότο.

Ο ηθοποιός γεννήθηκε στις 17 Απριλίου 1929 στο Χάρβεϊ της Βόρειας Ντακότα, με το όνομα Gerald Michael Charlebois. Το 1955 μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου γνώρισε τον σκηνοθέτη Ρότζερ Κόρμαν μέσα από ένα μάθημα υποκριτικής. Η γνωριμία αυτή οδήγησε σε συνεργασίες που ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και αποτέλεσαν μέρος της κινηματογραφικής του διαδρομής.