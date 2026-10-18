Με γκολ των Ρόκα και Τσικίνιο ο Ολυμπιακός πέρασε με 2-0 από την έδρα του Παναιτωλικού και πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και πέμπτη σε πέντε ματς, υπολογίζοντας και το Europa League, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο.

Ο Ισπανός προπονητής έκανε αλλαγές στην 11άδα σε σχέση με το ματς κόντρα στη Μαρσέιγ και η ομάδα μπήκε καλά στο παιχνίδι, έχοντας ευκαιρία μόλις στο 1ο λεπτο με το σουτ του Ρόκα πάνω στον Ξενόπουλο. Οι «ερυθρόλευκοι» πατούσαν πολύ καλά και στο 13′ άγγιξαν το γκολ με τον Φορτούνη, μετά το ωραίο τακουνάκι του Μάριους, αλλά το πλασέ ήταν άστοχο.

Δεν έγινε εκεί το 0-1, έγινε όμως στο 17′, όταν ο Φορτούνης έκανε το σουτ, ο Ξενόπουλος απέκρουσε και στην επαναφορά ο Ρόκα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του Αλγκουαθίλ. Τα πράγματα έγιναν από την αρχή δύσκολα, επομένως, για τους γηπεδούχους, οι οποίοι στο 22′ έκαναν αναγκαστική αλλαγή, με τον Νακάμπα να παίρνει τη θέση του τραυματία Γκράναθ.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου απείλησε για πρώτη φορά στο 26′ με το ωραίο πλασέ του Μανρίκε που έφυγε ελάχιστα άουτ και στο 32′ είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Μπάσι που δεν κατάφερε να σκοράρει, αν και αμαρκάριστος, μετά το γύρισμα του Μεχία που είχε αποφύγει τον Πιρόλα.

Στο 39′ ήταν η σειρά του Αλγκουαθίλ να κάνει αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Φορτούνης ένιωσε ενοχλήσεις και άφησε τη θέση του στον Ζέλσον Μαρτίνς, με το πρώτο ημίχρονο να κλείνει χωρίς κάποια άλλη μεγάλη φάση.

Στο δεύτερο οι Αγρνιώτες έδειχναν αρκετά κινητικοί στα πρώτα λεπτά, προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο για να φτάσουν στην ισοφάριση και είχαν μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 64′ με το τετ α τετ του Εράκοβιτς που νικήθηκε από τον Ορτέγκα, ο οποίος στην εξέλιξη της φάσης είπε ξανά «όχι» στον επιθετικό ου Παναιτωλικού.

Η εικόνα του Ολυμπιακού δεν ήταν καλή στο δεύτερο ημίχρονο, στο 73′ όμως «κλείδωσε» τη νίκη, καθώς ο Τσικίνιο με πλασέ, μετά το γύρισμα του Ζότα, βρήκε δίχτυα για το 0-2. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι στο 83′ με το πλασέ του Εστεμπάν, αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι, με τους Πειραιώτες να παίρνουν το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ξενόπουλος, Μαυρίας (46′ Προδρομίτης), Γκράναθ (22′ Νακάμπα), Στάγιτς, Μανρίκε, Θυμιάνης, Εστεμπάν, Μπάσι (80′ Σμυρλής), Οπόκου, Τζενεπό (56′ Εράκοβιτς), Μεχία (80′ Άλεξιτς).

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (80′ Έσε), Ρόκα (63′ Ζότα Σίλβα), Σα (63′ Τσικίνιο), Φορτούνης (38′ Ζέλσον), Μάριους (80′ Γκονσάλες).