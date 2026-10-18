Με σκληρή γλώσσα σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τα επεισόδια και τις ταραχές στη Γαλλία, αποδίδοντας την κατάσταση στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι «η Γαλλία φλέγεται», καλώντας το Παρίσι να κλείσει τα σύνορά του και να υιοθετήσει αυστηρότερα μέτρα για τη μετανάστευση.

«Η Γαλλία φλέγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, από ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η γαλλική κυβέρνηση πρέπει να «πάρει τον έλεγχο πριν να είναι πολύ αργά».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος συνέδεσε τα βίαια επεισόδια με τις μεταναστευτικές πολιτικές που, όπως υποστήριξε, ακολούθησαν για χρόνια οι δυτικές κυβερνήσεις. Σε ανάρτησή του στο Χ, με αφορμή βίντεο από την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ, κατηγόρησε τους «δυτικούς φιλελεύθερους» ότι αγνόησαν ζητήματα ενσωμάτωσης και κοινωνικής συνοχής.

Ο Βανς δήλωσε ακόμη ότι ελπίζει η Γαλλία να σταματήσει «αυτή την τρέλα πριν καούν περισσότερα ιστορικά μνημεία», ενώ συνέδεσε τις εξελίξεις στη Γαλλία με την πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί πρέπει να δουν τα γεγονότα ως προειδοποίηση.