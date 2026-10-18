Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Βίκο Ιωαννίνων με 79-68 εκτός έδρας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενοχλήθηκε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε καθώς τον διέκοψαν την ώρα που είχε αρχίσει να μιλάει.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη στα Ιωάννινα χωρίς να κουραστούν, σε ένα παιχνίδι στο οποίο όλα κύλησαν ήρεμα. Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη του ματς, όμως, ο Μπαρτζώκας δεν έκρυψε την ενόχλησή του όταν κάποιος άνοιξε την πόρτα και τον διέκοψε την ώρα που είχε αρχίσει να μιλάει.

«Τώρα ήρθαν; Ρε παιδιά μην ανοίγετε τώρα, αφού μιλάω. Γιατί ανοίγετε τώρα;», είπε αρχικά ο προπονητής του Ολυμπιακού και όταν οι δημοσιογράφοι τού ζήτησαν συγγνώμη, συνέχισε.

«Καταλαβαίνω ρε παιδιά. Να είμαστε όλοι μαζί στην ώρα μας. Δεν μπορεί να μπει κανείς την ώρα που μιλάω. Αυτό λέω. Ή να μπει στην αρχή ή να μην μπει κανείς».