Μια προσωπική και ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας, ζητώντας από τους συναδέλφους του στον δημοσιογραφικό χώρο να σεβαστούν την ανάγκη του να μείνει μακριά από την επικοινωνία και να διαχειριστεί το πένθος του.

Ο γνωστός παρουσιαστής, με ανάρτησή του στο Instagram την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στην απώλεια του αδελφού του, Κώστα Παπανώτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Κώστας Παπανώτας ήταν επιστήμονας τροφίμων.

Στο μήνυμά του, ο Δημήτρης Παπανώτας περιέγραψε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο, ενώ έκανε λόγο και για τις συμπεριφορές που, όπως αναφέρει, έχει βιώσει επί δεκαετίες από τα μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από τον χώρο της τηλεόρασης, είτε το προσεχές καλοκαίρι είτε το επόμενο.

Η έκκληση του Δημήτρη Παπανώτα: «Να με αφήσουν στην ησυχία μου»

Ο παρουσιαστής ζήτησε από τους συναδέλφους του να σεβαστούν την προσωπική του κατάσταση και να μην επικοινωνούν μαζί του, τονίζοντας ότι του είναι ήδη δύσκολο να ανταποκρίνεται καθημερινά στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και να εμφανίζεται χαρούμενος και αισιόδοξος.

«Παρακαλώ πολύ τους συναδέλφους και τους “συναδέλφους” μου να με αφήσουν στην ησυχία μου. Έχω πένθος βαρύ και δύσκολο στη διαχείριση. Ελπίζω να το σεβαστείτε και να σιωπήσετε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε την ψυχολογική πίεση που βιώνει, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια να δείχνει καθημερινά αισιοδοξία, ενώ περνά μια τόσο δύσκολη περίοδο, τον έχει επιβαρύνει.

«Μου είναι ήδη πολύ δύσκολο να επιστρατεύω όλες μου τις δυνάμεις κάθε πρωί για να βγάζω προς τα έξω χαρά και αισιοδοξία. Φοβάμαι ότι θα κλατάρω», ανέφερε.

Η αναφορά στις «κανιβαλιστικές νοοτροπίες» και η αποχώρηση από την τηλεόραση

Στην ίδια ανάρτηση, ο Δημήτρης Παπανώτας αναφέρθηκε στην πολυετή προσπάθειά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του απέναντι σε συμπεριφορές που χαρακτηρίζει «κανιβαλιστικές», εκφράζοντας την απογοήτευσή του για όσα έχει αντιμετωπίσει στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

«Η προσπάθεια που έκανα τις προηγούμενες δεκαετίες συνεχώς να υπερασπιστώ τον εαυτό μου απέναντι σε κανιβαλιστικές νοοτροπίες των μίντια, μου φαίνεται πλέον περιττή και ανούσια. Μπορείτε να βρείτε κάποιον άλλο για σάκο του μποξ;», σημείωσε.

Κλείνοντας, αποκάλυψε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον τηλεοπτικό χώρο, εκφράζοντας μάλιστα την ανακούφιση που, όπως λέει, θα αισθανθεί όταν κάνει αυτό το βήμα.

«Εξάλλου εγώ θα αποχωρήσω από τον χώρο (με μεγάλη ανακούφιση) αν όχι αυτό το καλοκαίρι, το επόμενο… Προσβλέπω στην κατανόησή σας. Και σας ευχαριστώ», έγραψε ο Δημήτρης Παπανώτας, προσθέτοντας ότι επιτρέπει σε όποιον επιθυμεί να αναδημοσιεύσει το κείμενό του.