Σε ένα εκπληκτικό ματς στη Νίκαια, η Καλαμάτα με γκολ του Σίγκουρντσον στο 94′ νίκησε με 4-3 τον ΟΦΗ και τον έπιασε στη βαθμολογία της Stoiximan Super League.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που είχαν την πρώτη ευκαιρία στο ματς, με την κεφαλιά του Νους που απέκρουσε εξ επαφής ο Βασίλιεβιτς στο 10′, οι γηπεδούχοι όμως ήταν αυτοί που βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Κουρμινόφσκι να φεύγει στην πλάτη της άμυνας στο 14′, μετά την κάθετη πάσα το Καλουτσικίδη, πλασάροντας σωστά για το 1-0.

Αμέσως μετά μάλιστα, στο 18′, οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά, με τον Καλουτσικίδη να κάνει το γύρισμα και τον Κουρμινόφσκι να σκοράρει με προβολή γράφοντα το 2-0. Έτσι, η «μαύρη θύελλα» ήλεγχε πλήρως την κατάσταση, με τους Κρητικούς να μην μπορούν να αντιδράσουν στο πρώτο ημίχρονο.

Με την έναρξη του δεύτερου ο Χρήστος Κόντης έκανε τρεις αλλαγές, η μία εκ των οποίων αναγκαστική καθώς ο τερματοφύλακας Χριστογεώργος τραυματίστηκε στον αυχένα, με τον ΟΦΗ να ξαναμπαίνει στο παιχνίδι στο 58′, όταν ο Γκονζάλεθ έκανε τη σέντρα και ο Νους με κεφαλιά βρήκε δίχτυα και μείωσε σε 2-1.

Στο επόμενο λεπτό, όμως, ο Κουρμινόφσκι «χτύπησε» ξανά, αυτή τη φορά με κεφαλιά-ψαράκι μετά τη σέντρα του Πινέιρο, κάνοντας χατ-τρικ για το 3-1. Οι γηπεδούχοι έδειχναν να ελέγχουν το ματς, η συνέχεια όμως ήταν απρόβλεπτη.

Στο 75′ ο Αθανασίου εκτέλεσε κόρνερ, ο Νους πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κόντρο τη δεύτερη μειώνοντας σε 3-2 και στο 85′ ο Νους πέτυχε το δεύτερό του γκολ, με κεφαλιά κι αυτό μετά τη σέντρα του Ντίκμαν, γράφοντας το 3-3!

Όλα έδειχναν ότι ο ΟΦΗ θα έφευγε με βαθμό από τη Νίκαια, στο 94′ όμως ο Μπονέτο πέρασε την πάσα για τον Σίγκουρντσον και αυτός πλάσαρε τον Λίλο για το 4-3, δίνοντας μεγάλη νίκη στην Καλαμάτα!

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινιέιρο, Ντιαρά (37΄ Λιατσικούρας), Χάμζα (76΄ Κατάλντι), Βάργκας (76΄ Μπονέτο), Κουρμινόφσκι (63΄ Μπόλιβαρ), Μορέιρα (63΄ Σίγκουρντσον).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος (46΄ Λίλο), Κωστούλας (64΄ Ντίκμαν), Νικολάου (46΄ Πούγγουρας), Κρίζμανιτς, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος (46΄ Ανδρούτσος), Αθανασίου, Νους, Κόντρο, Χατζηγιοβάνης (78΄ Θεοδοσουλάκης).