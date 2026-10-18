Νέες εντάσεις καταγράφηκαν στο Παρίσι την Κυριακή, με την Πλατεία Δημοκρατίας να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς οι γαλλικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή μετά τα εκτεταμένα επεισόδια, τις λεηλασίες και τις καταστροφές που σημειώθηκαν το Σάββατο.

Συγκεκριμένα η κατάσταση παραμένει τεταμένη στην Place de la République (πλατεία Δημοκρατίας) όπου συγκεντρώθηκαν εκ νέου διαδηλωτές, υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, καταγράφηκαν νέες εντάσεις και έγινε χρήση δακρυγόνων.

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Paris: de nouvelles tensions place de la République ce dimanche après-midi https://t.co/JhK5XU44n1 — BFM (@BFMTV) October 18, 2026

Intervention des forces de l’ordre et usage de grenades lacrymogènes pour disperser un groupe de manifestants place de la République, suite à un nouvel appel à rassemblement ce dimanche #18octobre. https://t.co/raUYltsZUE — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 18, 2026

Formation de barrages et départ de feu aux abords de la place de la République. Les forces de l’ordre tentent de disperser les individus avec du gaz lacrymogène. Les pompiers interviennent sur le feu @le_Parisien https://t.co/kMdE5PZWqO — Paul Abran (@abran_paul) October 18, 2026

Οι εξελίξεις έρχονται μία ημέρα μετά τις σοβαρές συγκρούσεις που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα, όταν ομάδες ατόμων προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα και δημόσιους χώρους, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να περιορίσουν τα επεισόδια.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σαφής επιβεβαίωση ότι τα σημερινά περιστατικά έχουν λάβει την έκταση των συγκρούσεων του Σαββάτου. Ωστόσο, οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, υπό τον φόβο νέας κλιμάκωσης.

Λεηλασίες, καταστροφές και μαζικές συλλήψεις

Η Γαλλία μετρά τις συνέπειες των βίαιων επεισοδίων που ακολούθησαν τις μαζικές κινητοποιήσεις του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου. Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με φόντο την ακρίβεια, τη δυσαρέσκεια για τις δημόσιες υπηρεσίες και τα προβλήματα στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οι συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα έφτασαν τις 1.800. Παράλληλα, περισσότεροι από 500 αστυνομικοί, χωροφύλακες και πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Οι καταστροφές επεκτάθηκαν πέρα από το Παρίσι, με περιστατικά λεηλασιών και βανδαλισμών σε μεγάλες πόλεις, όπως η Λιμόζ, η Μασσαλία, η Λιόν και το Μπορντό. Στη Λιμόζ, μάλιστα, πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ιστορικό δημαρχείο.

Στην πρωτεύουσα, καταστηματάρχες προσπαθούν να αποτιμήσουν τις ζημιές, ενώ συνεργεία καθαρισμού εργάζονται για την αποκατάσταση των δρόμων και των δημόσιων χώρων. Παράλληλα, δήμαρχοι μεγάλων πόλεων ζητούν από την κυβέρνηση συγκεκριμένα μέτρα στήριξης και απαντήσεις για τη διαχείριση των κινητοποιήσεων.

Πολιτική πίεση στην κυβέρνηση

Τα επεισόδια έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία, με πολιτικούς της αντιπολίτευσης αλλά και αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης να ασκούν κριτική για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η αστυνόμευση.

Ο υπουργός Εσωτερικών υπερασπίστηκε τις δυνάμεις ασφαλείας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις σε δημόσια κτίρια, τις λεηλασίες καταστημάτων και τις καταστροφές. Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ζητούν πολιτικές ευθύνες για την έκταση των επεισοδίων.

Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον υπό αυξημένη πίεση, καθώς καλείται να αποκαταστήσει την ασφάλεια και να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε εκτεταμένα περιστατικά βίας.

Στις 20:00 το διάγγελμα του Εμανουέλ Μακρόν

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να απευθυνθεί στους πολίτες στις 20:00 τοπική ώρα, όπως ανακοινώθηκε από το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Προηγουμένως, ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί και τους αρμόδιους υπουργούς, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική για τη διαχείριση της κρίσης.