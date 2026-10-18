Ασταμάτητος είναι την φετινή σεζόν ο Λαμίν Γιαμάλ. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 5-2 εκτός έδρας της Μπέτις και ο Γιαμάλ ήταν για ακόμη μια φορά πρωταγωνιστής.

Ο υποψήφιος για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας 2026 είχε ένα γκολ και μία ασίστ στο ενεργητικό του και το τέλος του αγώνα τον βρήκε να γράφει ιστορία αφού έγινε ο νεαρότερος παίκτης κάτω των 20 ετών με τις περισσότερες συμμετοχές σε γκολ στις εννέα πρώτες αγωνιστικές στην ιστορία της La Liga.

Ο Γιαμάλ μετράει πλέον 13 συμμετοχές σε γκολ στις εννέα πρώτες αγωνιστικές (8 γκολ +5 ασίστ), σπάζοντας ρεκόρ 96 ετών που είχε ο Χοσέ Ιραραγκόρι, ο οποίος της σεζόν 1930-31 είχε συμμετοχή σε 11 γκολ (9+2) στις πρώτες εννέα αγωνιστικές στο Ισπανικό πρωτάθλημα.