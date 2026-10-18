Ο Παναθηναϊκός θα τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται στο ΟΑΚΑ την ομάδα της Αρκαδίας και πριν τη σέντρα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του «Καπετάνιου», ο οποίος ήταν πρόεδρος της ΠΑΕ από το 1979 μέχρι το 2000, ενώ οι παίκτες θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια.

Παράλληλα, η ΠΑΕ φρόντισε ώστε να τοποθετηθεί μια μεγάλη φωτογραφία του Γιώργου Βαρδινογιάννη μπροστά από τη φυσούνα του γηπέδου και οι παίκτες θα αφήσουν εκεί λουλούδια πριν την έναρξη του ματς.

Ο ιστορικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού πήγαινε συνεχώς στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τους αγώνες της ομάδας του και οι «πράσινοι» θα τιμήσουν τη μνήμη του.