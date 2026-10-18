Μια συνηθισμένη ημέρα ψαρέματος μετατράπηκε σε εφιάλτη για έναν 71χρονο άνδρα στη Φλόριντα, όταν δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από έναν τεράστιο αλιγάτορα και έχασε τη ζωή του.

Το φονικό περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια αυτόπτων μαρτύρων σε πάρκο της περιοχής, με τις τοπικές Αρχές να σπεύδουν στο σημείο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να σώσουν τον άτυχο ψαρά.

Θανατηφόρα επίθεση την ώρα που ψάρευε

Ο αλιγάτορας, μήκους σχεδόν τεσσάρων μέτρων, άρπαξε με τα ισχυρά του σαγόνια τον 71χρονο Στίβεν Χάμιλτον, ο οποίος ψάρευε στη λίμνη του Γουίντερ Γκάρντεν στις 16 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η Επιτροπή Αλιείας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC) και το Αστυνομικό Τμήμα του Γουίντερ Γκάρντεν κινητοποιήθηκαν έπειτα από αναφορές για επίθεση αλιγάτορα στο Bradford Memorial Park.

Όταν έφτασαν στο σημείο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε υποστεί σοβαρότατα τραύματα από το δάγκωμα του ερπετού ενώ βρισκόταν στη λίμνη.

Λίγη ώρα αργότερα, το θύμα ταυτοποιήθηκε ως ο Στίβεν Χάμιλτον και κηρύχθηκε νεκρός στο σημείο της επίθεσης.

Για μία ώρα στη λίμνη η σορός του

Μετά το τραγικό περιστατικό, ειδικός κυνηγός αλιγάτορων που συνεργάζεται με τις Αρχές κλήθηκε να επέμβει στην περιοχή και απομάκρυνε τον αλιγάτορα μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων από το πάρκο.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο WKMG, ο αρχηγός της πυροσβεστικής, Jose Gainza, αποκάλυψε ότι η σορός του 71χρονου παρέμεινε μέσα στη λίμνη για περίπου μία ώρα, καθώς η παρουσία και άλλων αλιγάτορων στην περιοχή καθιστούσε ιδιαίτερα επικίνδυνη οποιαδήποτε άμεση επιχείρηση ανάσυρσης.

Η προειδοποίηση των Αρχών προς τους κατοίκους

Με αφορμή το τραγικό συμβάν, η αστυνομία του Winter Garden απηύθυνε έκκληση προς τους κατοίκους να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή όταν βρίσκονται κοντά σε λίμνες, ποτάμια και άλλες υδάτινες περιοχές όπου ενδέχεται να ζουν αλιγάτορες.

«Να είστε πάντα προσεκτικοί με το περιβάλλον σας, να προσέχετε πάντα την ασφάλειά σας», είπε ο Mason.

Και πρόσθεσε: «Σεβαστείτε την τοπική άγρια ζωή. Κρατήστε τις αποστάσεις σας. Μπορεί να φαίνεται ήμερο, μπορεί να μοιάζει με το έμβλημα της Φλόριντα, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνο».

Οι Αρχές συνεχίζουν να υπενθυμίζουν ότι οι αλιγάτορες αποτελούν φυσικό μέρος του οικοσυστήματος της Φλόριντα και ότι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας κοντά σε υδάτινες εκτάσεις είναι απαραίτητη για την αποφυγή παρόμοιων τραγωδιών.