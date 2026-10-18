Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10:30 θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Τίμο Κουρεμένο στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα εγκαίνια του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Ο «Δαίδαλος», ο νέος υπερυπολογιστής που αναμένεται να μεταμορφώσει το ερευνητικό και καινοτομικό τοπίο της Ελλάδας.

Πρόκειται για μια πολύ σύνθετη κατασκευή ειδικών cabinets με απευθείας υδρόψυξη και υψηλές προδιαγραφές ισχύος, που ενσωματώνει πάνω από 2.000 ισχυρά superchips NVIDIA Grace Hopper (GH200), σχεδιασμένα ειδικά για μεγάλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.