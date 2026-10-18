Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 90 ετών, πριν την έναρξη του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ.

Ο ιστορικός πρόεδρος των «πράσινων», καθώς ήταν επικεφαλής της διοίκησης από το 1979 μέχρι το 2000, έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες και η ομάδα φρόντισε να τιμήσει τη μνήμη του στο ματς με την ομάδα της Αρκαδίας.

Η ΠΑΕ είχε τοποθετήσει μια μεγάλη φωτογραφία του «Καπετάνιου» έξω από τη φυσούνα του ΟΑΚΑ, σημείο στο οποίο οι παίκτες άφησαν λουλούδια, ενώ φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια.

Ο αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού, Τάκης Φύσσας, και ο CEO, Στέφανος Γιουρέλης, άφησαν ένα μπουκέτο λουλούδια στη σουίτα της οικογένειας Βαρδινογιάννη ενώ τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή σε κλίμα συγκίνησης.