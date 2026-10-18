Η Μάρα Ζαχαρέα, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης διατηρούν μία στενή φιλία και όταν οι υποχρεώσεις τους το επιτρέπουν, περνούν χρόνο μαζί, κάνοντας παρέα.

Πρόσφατα, τα δύο ζευγάρια αποφάσισαν να απολαύσουν μία απόδραση στη Βενετία. Η Μάρα Ζαχαρέα το Σάββατο (18.10.2026) μοιράστηκε στο Instagram αρκετές φωτογραφίες από το ταξίδι που έκανε με τον σύζυγό της, Θεόδωρο Ρουσόπουλο, και τους φίλους τους, Τίνα Μεσσαροπούλου και Γιώργο Μυλωνάκη.

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που οι τέσσερις οργανώνουν μαζί κάποιο ταξίδι, καθώς συνηθίζουν να μοιράζονται στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις έντονες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις στην Αθήνα. Μάλιστα, φέτος το καλοκαίρι έκαναν διακοπές Τήνο στην Πάρο.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στη Βενετία, η παρέα είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στα σοκάκια, να κάνει βόλτες στα κανάλια και να δει από κοντά τη μαγεία της ξεχωριστής αυτής πόλης της Ιταλίας.

«Μικρή απόδραση. Κάπου χαμένη στα στενά. Νοερά ακόμη εκεί. Λίγο όνειρο. Σαν καρτ ποστάλ», έγραψε η Μάρα Ζαχαρέα.

Παράλληλα, η δημοσιογράφος μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες από τα υπόλοιπα μέρη που επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Μάλιστα, τόσο εκείνη όσο και ο Γιώργος Μυλωνάκης μοιράστηκαν στο Instagram και μία φωτογραφία, στην οποία πόζαραν και οι τέσσερις μαζί, χαμογελαστοί και ευδιάθετοι.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Μάρα Ζαχαρέα πέρασε μία περιπέτεια υγείας, καθώς έπαθε οξεία λαρυγγίτιδα και αναγκάστηκε να λείψει για αρκετές ημέρες από την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star.