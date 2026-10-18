Με αφορμή το μνημόσυνο των 40 ημερών από τον θάνατο του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε η Μαρία στην κάμερα της εκπομπής “Εξελίξεις τώρα” και τη δημοσιογράφο Άννα Τριανταφυλλιά Τσούτσα για το MEGA.

Έξω από το πατρικό της σπίτι στη Νίκαια, λοιπόν, η αδελφή του αείμνηστου Γιώργου Μαζωνάκη δεν έκρυψε τον προσωπικό της πόνο και τη βαθιά θλίψη για τις ημέρες δίχως εκείνον, που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Ειδικότερα, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η Μαρία Μαζωνάκη εκμυστηρεύτηκε με φειδώ στη ρεπόρτερ της ενημερωτικής εκπομπής της Αναστασίας Γιάμαλη πως “είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα”.

Λίγη ώρα αργότερα, έφτασαν στην εκκλησία η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, υποβασταζόμενη από την κόρη της, Μαρία, προκειμένου να τιμήσουν τον δικό τους Γιώργο, τον Γιώργο Μαζωνάκη, πλάι σε πλήθος κόσμου που τον αγάπησε μέσα από τα δεκάδες τραγούδια του.