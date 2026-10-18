Κατακραυγή και έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει προκαλέσει η υπόθεση της Νατζμέ Αμινί από το Ιράν.

Είναι η 23χρονη φοιτήτρια λογιστικής, η οποία καταδικάστηκε πρόσφατα σε θάνατο για μία ανάρτηση στα social media, με την κατηγορία της βλασφημίας κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 (συμβολική ημερομηνία, καθώς συνέπεσε με την επέτειο του θανάτου της Μάχσα Αμινί το 2022), το Ποινικό Δικαστήριο του Ιράν καταδίκασε τη νεαρή φοιτήτρια Νατζμέ Αμινί στην εσχάτη των ποινών για βλασφημία μέσω των social media.

Η πρωτόδικη καταδίκη αφορά την κατηγορία της «βλασφημίας» (Sab al-Nabi), εξαιτίας μίας ανάρτησης που έκανε η 23χρονη στα social media.

Η Αμινί συνελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2026 στην πόλη Μασχάντ, κατά τη διάρκεια των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν στο Ιράν.

Μετά τη σύλληψή της, κρατήθηκε σε καθεστώς απομόνωσης για σχεδόν τρεις μήνες στις διαβόητες φυλακές Βακιλαμπάντ.

Σε μια δεύτερη, ξεχωριστή δίκη από το Επαναστατικό Δικαστήριο, της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 12 ετών, 6 μηνών και 1 ημέρας για «ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας» και «διάδοση προπαγάνδας κατά του καθεστώτος».

Μέσω της Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν (Iran HRM), η 23χρονη φοιτήτρια κατάφερε να στείλει ένα συγκλονιστικό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, ζητώντας να γίνει η φωνή της.

Hello everyone, this is a message from inside prison, from a young Iranian woman who is about to be executed. Please help me to amplify her voice before they hang her. 💔 «Remember my name, maybe I will not be able to speak again.» This is the voice of Najmeh Amini, a 23 year old accounting student, speaking from Vakilabad Prison in Mashhad. In her voice message she says: «Be my voice. I am an innocent girl, a young woman full of hopes and dreams.» Najmeh is one of the detainees of the January uprising . She spent months in detention without a verdict, denied access to a lawyer of her choice and pressured during interrogation. In August, her trial was held at the Revolutionary Court of Mashhad on charges of «assembly and collusion» and «insulting sacred values.» She said in her voice message that her death sentence was issued on September 16, 2026. In her own words: «People, I only want justice and the chance to defend myself.» And this is her dream: «Before the rope ends my life, let me see my Iran prosperous and free.» Be her voice and all of political prisoners, especially those at risk of execution. #NajmehAmini #StopExecutionsInIran — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) September 21, 2026

«Δεν θέλω να γίνω ηρωίδα, το μόνο που θέλω είναι να γίνετε η φωνή μου». Σε αυτό το ηχητικό απόσπασμα, το οποίο αποδίδεται στη Νατζμέ και ηχογραφήθηκε από τη φυλακή, ενώ κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, ακούγεται να καλεί διεθνείς οργανώσεις να διερευνήσουν την υπόθεσή της.

Το ηχητικό απόσπασμα παραδόθηκε με τη μουσική υπόκρουση που περιλαμβάνεται.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει υπερασπιστεί στο παρελθόν τη χρήση της θανατικής ποινής, υποστηρίζοντας ότι περιορίζεται αποκλειστικά στα «πιο σοβαρά εγκλήματα».

Σύμφωνα με την οργάνωση «Iran Human Rights» (IHRNGO), με έδρα το Όσλο, η υπεράσπισή της, η οποία επικαλείται γλωσσικό λάθος και έλλειψη πρόθεσης λόγω μέθης, απορρίφθηκε, αν και αναφέρουν ότι η ποινή της δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Volker Türk, δήλωσε τον Αύγουστο ότι ανησυχεί για την αύξηση των εκτελέσεων στο Ιράν, καθώς η θανατική ποινή συνεχίζει να χρησιμοποιείται «για να εμπνέει φόβο στον πληθυσμό και να καταστέλλει τη διαφωνία».

Το Ιράν θεωρείται η δεύτερη χώρα στον κόσμο με τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων, μετά την Κίνα. Πέρυσι, εκτέλεσε τουλάχιστον 2.159 άτομα, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.